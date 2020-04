Termina en Colombia la Emergencia Social y Económica, pero sigue la Emergencia Sanitaria por Covid-19

–Al concluir el término previsto de 30 días, el Presidente Iván Duque Márquez presentó un balance de las acciones y medidas que se tomaron en el marco de la Emergencia Social y Económica decretada por el Covid-19, y resaltó que en ese marco se expidieron 72 decretos que permitieron destinar 6 billones de pesos para enfrentar la pandemia.

Aunque la Emergencia Social y Económica se puede implementar por 90 días en un año, el primer mandatario descartó prorrogar la medida luego de que se cumplieran los objetivos que se trazaron desde el pasado 17 de marzo.

No obstante dijo: «Seguiremos monitoreando todas las circunstancias económicas y sociales. Y nunca descartaremos poder volver a emplear esa herramienta cuanto sea necesario para atender esta emergencia y proteger a todos los habitantes de nuestro país, empezando por aquellos que están en condición de vulnerabilidad».

Duque advirtió que Colombia sigue en emergencia sanitaria, decretada básicamente desde cuando fue declarada como pandemia, este fenómeno del coronavirus.

«Esta emergencia sanitaria, que va hasta finales de mayo, también tiene claro que, más allá del 27 de abril, los mayores de 70 años deberán permanecer en sus casas hasta finales de mayo», precisó.

También–resaltó–, los estudiantes de universidades. Los estudiantes de colegio y los niños que están en Centros de Atención Integral y en jardines, también deberán por fuera de esos entornos hasta finales del mes de mayo para que no sean vectores de contagio.

Y, también, las personas que tengan preexistencias graves, que pueden ponerlos en alta vulnerabilidad frente al virus, también deberán permanecer en sus casas, puntualizó.

Duque manifestó que las personas le han preguntado: ¿Podemos volver a los estadios? No vamos a volver a los estadios después del 27, no vamos a volver a aglomeraciones, no vamos a volver a eventos.

También afirmó: Vamos a seguir manteniendo restricciones en bares, en discotecas y en otros espacios.

Justamente, porque el virus va a estar presente en nuestra sociedad por un periodo que puede llegar a ser de un año o más, en los escenarios moderados, y hasta 18 meses en los escenarios más crudos, subrayó.

«Después del 27 de abril–continuó diciendo–, todo el esfuerzo que hemos hecho lo podemos seguir manteniendo en la medida que haya conciencia y disciplina ciudadana, no solamente para seguir esos protocolos sino para cumplir las medidas de distanciamiento las medidas de higiene.

Reiteró que los colombianos tenemos que irnos preparando para retomar esa vida productiva, con todos los protocolos, en las distintas áreas de la economía, en las distintas áreas del trabajo y avanzar en el mayor teletrabajo posible.

«Tenemos que seguir practicando de manera rigurosa y disciplinada todas las medidas de higiene, el uso del tapabocas. Y tenemos, también, que fijar unos lineamientos muy claros para el uso de transporte masivo de los gobernantes locales», puntualizó.

En cuanto a la Emergencia Económica y Social, en el espacio diario de televisión ‘Prevención y Acción’, que se transmite por el Canal Institucional, el Jefe de Estado hizo un balance de las decisiones adoptadas en ese marco constitucional.

Afirmó que la vigencia de esta emergencia le ha permitido al Gobierno Nacional llevar “atención de alimentación y protección a las familias más vulnerables de Colombia” y orientar recursos para el sector salud.

“Estamos hablando de más de 6 billones de pesos para atender esta emergencia, y eso implica los recursos que tienen que ver con dotación y adquisición de equipos, pero también para fortalecer la capacidad de protección y expansión del sistema (de salud)”, subrayó el Mandatario, quien hizo énfasis en el decreto por medio del cual se declaró al coronavirus covid-19 como enfermedad laboral.

Agregó que en este periodo también se han destinado recursos para atender a los más vulnerables, en particular a 2,6 millones de familias del programa Familias en Acción, a 276.000 estudiantes de Jóvenes en Acción y a 1,7 millones de adultos mayores.

En el mismo sentido, el Jefe de Estado se refirió a la importancia de los recursos orientados a “la devolución del IVA, por primera vez, a las familias más vulnerables de Colombia”.

El Presidente indicó que la herramienta constitucional de la Emergencia Social y Económica “nos ha permitido poner en marcha el Ingreso Solidario que les llega a cerca de 3 millones de familias que no estaban en ningún programa social del Gobierno, y que por primera vez reciben esta atención del Estado”.

Además, puso de relieve la inversión del programa de un millón de mercados, a través del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en distintos lugares del territorio nacional, los cuales se han entregado a las “minorías y a grupos vulnerables”.

“También se ha avanzado en la distribución de 1,7 millones de ayudas o refuerzos nutricionales, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), para atender a los niños”, dijo el Mandatario.

En ese orden de ideas añadió que “hemos puesto en funcionamiento el PAE (Plan de Alimentación Escolar) en Casa, para que 6,2 millones de niños puedan recibir alimentos en sus hogares, y quiero destacar que ya vamos por encima de los 3,2 millones”.

Resaltó, igualmente, que la Emergencia le permitió al Gobierno desplegar los mecanismos de financiación, a través de Bancóldex y el Banco Agrario.

“Pudimos lanzar el programa de garantías de financiamiento de nóminas de las Mipyme (micro, pequeña y mediana empresa), a través del sistema financiero y de una manera más ágil. Esperamos que en los próximos días se acelere, y para esto tenemos una orden muy clara a la Superintendencia Financiera, para que se garantice que estas medidas se estén aplicando en todo el territorio nacional”, aseveró el Presidente.