Gobernador de Cundinamarca anunció que mantendrá fronteras cerradas después del 27 de abril

El Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que después del 27 de abril, fecha planteada para culminar la cuarentena, las fronteras del departamento continuarán cerras, con el fin que el puente del 1º de mayo, no se convierta en vacaciones.

“La decisión ya está tomada, más allá de que la cuarentena termine este 27 de abril a la media noche. Ese fin de semana no se convertirá en vacaciones, no habrá paso hacia los municipios de Cundinamarca. Nos preocupa y no vamos a permitir que la gente haga planes para el puente del Primero de mayo, nuestra posición será tan firme como la de Semana Santa. Estas no son vacaciones.”, explicó el primer mandatario departamental.

Así mismo, el Gobernador García destacó que esta decisión fue coordinada con la Policía, el Ejercito y con los que administran peajes para que los ciudadanos que quieran salir, sean devueltos.

“Continuaremos con las sanciones, comparendos e inmovilización de vehículos. Seguiremos tomando medidas estrictas para proteger, no solo a los cundinamarqueses, sino también a los bogotanos a los habitantes de las ciudades aledañas”, reiteró García.

Independientemente de las medidas que se tomen después del 27 de abril con relación al aislamiento; los gobiernos nacional, distrital y departamental hemos acordado que el puente del primero de mayo no habrá circulación de vehículos por las carreteras de Cundinamarca. pic.twitter.com/576hx5EOzD — Nicolás García Bustos (@nicolasgarciab) April 18, 2020