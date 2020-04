Así fue la presentación de Maluma en «One World: Together At Home»

Maluma se presentó en el histórico especial televisivo mundial «One World: Together At Home» entre artistas legendarios como Elton John, Andrea Bocelli, Paul McCartney, Lady Gaga, Rolling Stones, John Legend, Stevie Wonder, Celine Dion, Jennifer Lopez y Taylor Swift, entre otros, para unir al mundo y celebrar a los trabajadores de salud de primera línea de la pandemia Covid-19.

Maluma es el único artista que cantó en español durante el especial televisivo. Desde su hogar, y con las montañas de su Medellín natal en la distancia, Maluma cantó una conmovedora versión acústica de su hit del 2016, «Carnaval», acompañado únicamente por una guitarra (grabada por separado en el estudio personal del músico Santiago Torres).

«No hay que sufrir no hay que llorar

La vida es una y es un carnaval

Lo malo se irá todo pasará

La vida es una y es un carnaval» cantó el interprete.

La letra, la melodía de la canción y la interpretación del cantautor resultaron perfectas para la ocasión – inspiradoras y alentadoras. «Billboard describió la presentación como «impresionante» y «bella».

De inmediato, el colombiano se convirtió en tendencia global en Twitter y se dispararon las ventas y streams de «Carnaval» así como el resto de su música. La canción llegó al #1 en el listado canciones de iTunes Latino y sus álbumes 11:11, Pretty Boy Dirty Boy y F.A.M.E. están en el top 10 del listado de álbumes mas vendidos de iTunes Latino.