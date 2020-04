Presentadora de Tv muestra a su esposo desnudo en la ducha por accidente

El periodismo televisivo en tiempos de coronavirus es un oficio en el que hay que estar atento de todos los detalles, ya que pueden ocurrir accidentes como el que sufrió la reportera Melinda Meza, de la estación KCRA-TV en el valle de San Joaquín – EEUU.

La periodista hacía una demostración de corte de pelo desde su baño sin percatarse de que la cámara captaba a un hombre desnudo en una ducha.

Y’all see this naked man on #KCRA #news ? Lol pic.twitter.com/yPAzA7dfZg

— Q U E E N. (@jASZiLOVE) April 18, 2020