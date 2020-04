Insolidaridad para proteger riqueza fue calificado el sistema financiero, en Comisión Primera y Asobancaria

La falta de solidaridad frente a la crisis financiera por el Covid-19 al negar a los empresarios el acceso a préstamos con dineros del Gobierno y salvar miles de puestos de trabajo, fueron las quejas que coincidieron en el debate del que fue objeto el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, al responder a las numerosas denuncias por la aparente desatención.

Por su parte, el presidente de la Comisión, Santiago Valencia, Centro Democrático, confirmó dicha situación al dar testimonio su experiencia cuando solicitó un crédito bancario, junto con sus colegas del Senado y Cámara para adquirir elementos de bioprotección y equipos para donar al sector de la salud, solicitud que fue rechazada por el banco, al considerar que no tenía garantías, pese a que habían puesto sus salarios de nómina del Congreso como soporte para acceder al empréstito que les fue negado.

Agregó además que el sector financiero no perdona nada pese a la crisis económica de los hogares, al punto que están cobrando intereses y comisiones a quienes han sido beneficiados con ayudas económicas del Gobierno, cuando van a reclamar los dineros, descontando hasta un 17%.

Es contundente que para los bancos ninguna situación les sensibiliza y pese a que son dineros del Gobierno responden por el 90% de los créditos, siguen exigiendo garantías para prestar y no recuerdan que el mismo Gobierno les ha dado la mano cuando pasaron por la crisis de los años 90, donde se impuso un impuesto del 4 x 1.000 para ayudarlos a salir de su difícil situación financiera, recordó el senador Armando Benedetti, del partido de la U.

A esa realidad se sumó la senadora por el partido Conservador, Esperanza Andrade, quien agregó que muchas quejas que le han llegado por las talanqueras que imponen para acceder a un empréstito a las micro, pequeñas y medianas empresas que buscan dineros para el pago de nóminas y evitar la pérdida de empleos. Además denunció que en Villavicencio el Grupo Aval por retiro cobraba $4 mil y lo ha subido a $9 mil pesos. Pidió uniformidad entre todos los bancos para entregar plazos a los clientes.

Bancos no son solidarios

“Los bancos no estaban preparados para esta crisis y por lo tanto pese a la situación no prestan ni prestarán, porque no les parece suficientes garantías y además no son solidarios. Su negocio ahora se ha diversificado y están haciendo carreteras y puentes, algunos de los cuales se les han caído. Igualmente, son dueños de los medios de comunicación y también están construyendo viviendas dentro de una amplia concepción, apoderándose de la riqueza de otros sectores. Eso le hace mal a la economía y les están haciendo un mal a los clientes”, denunció el senador Luis Fernando Velasco, del partido Liberal.

El senador Roy Barreras, del partido la U, dijo que el Gobierno ha expedido 49 decretos durante esta pandemia que han beneficiado a varios sectores poderosos de la economía incluyendo los bancos y sus empresas, que en plena crisis van a ganar 500 mil millones de pesos por los dividendos que les generan los dineros que les ha girado el Estado para atender los préstamos que requiere el sector comercial e industrial como para los ciudadanos.

A su vez, el senador Temístocles Ortega, Cambio Radical, aseguró que “el sector financiero nos está dando una bofetada y eso es una burla. No nos puede decir que a mayor riesgo es mayor el interés. Eso es jugar con la gente”. Propuso una reforma a la manera como se está manejando el sistema financiero en el país.

“No deuda y no crédito por dos meses”, solicitó por su parte el senador por el partido Colombia Humana, Gustavo Petro, e invitó a los dueños de la banca para que asistan a un debate con el Congreso para decirles que deben interrumpir los términos y para proponerles una política social de desendeudar a la sociedad por dos o tres meses.

No prestar para pagar nóminas

José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, denunció que la liquidez no está llegando ni a las pequeñas empresas, ni a las grandes empresas. “No están prestando para pagar las nóminas y las van dejar perecer” y propuso al Gobierno y al Banco de la República darles protagonismos a las Fintech, “porque hay mucha arrogancia en el sector financiero. Las Fintech, son empresas de servicio muy pequeñas. Están remplazando a los ‘gota a gota’, que es una actividad criminal”.

El senador Iván Name, Alianza Verde, manifestó: “Estamos en un estado de sobrevivencia. Si no sobrevivimos no va a ver sociedad y clientes. Nos tocará hacer cambios para que entiendan en la situación en que estamos”, mientras la senadora Paloma Valencia, Centro Democrático, indicó que se encuentra preocupada por el tope de las tasas de interés y el comportamiento de las mismas en los períodos de gracia que entregará la banca. “Siento que el Gobierno quiere que, en la crisis, se utilice el sistema bancario y que después de hacer los préstamos, sólo se paguen costos fijos y operacionales y el resto sea un servicio del sector financiero a los colombianos”, sentenció.

Por su parte, el presidente de la Asobancaria, Santiago Castro, pidió a los congresistas no confundir función de la banca con política pública. Cuando hablan de irrigar plata de manera indiscriminada para pagar nomina, están hablando de política pública.

Aseguró que los bancos prestaron $19 billones sin esquema de garantías y la preocupación es mantener nivel de solvencia, porque el mercado es sabio. “Si alguien cree que sus dineros están en peligro se corre el riesgo de hacer una corrida bancaria”.

Castro anunció que los banqueros no tendrán utilidades en 2020, porque no recibirán ingresos en cuatro meses, en aporte de capital e interés, lo que afectará la caja. Agregó que es un gremio que tiene la mayor regulación de Colombia. Eso ha permitido que cientos de accionistas tengan retornos en sus utilidades y las ganancias del 2019 se generaron reservas y con el 65% de las mismas se capitalizó a las entidades y con el resto (35%), se entregaron dividendos. “No hemos dados dividendos con ganancias en el 2020, lo que tendremos son pérdidas”

Reiteró que se han refinanciado 233 mil hogares de créditos No VIS (No han recibido subsidio del Estado) y refinanciado 244 mil créditos hipotecarios de vivienda VIS (Financiados por el Gobierno), para un monto de $8 billones y aseguró que para crédito de consumo ha desembolsado $40.35 billones para refinanciar las deudas de dos millones 200 mil colombianos y ha refinanciado la deuda de dos millones 300 mil colombianos que tienen tarjeta de crédito y ha realizado desembolsos por $7.2 billones.

Finalmente se acordó realizar en otra oportunidad una sesión formal para adelantar un debate de control político a las entidades financieras, en vista de las múltiples denuncias al no facilitar empréstitos que podrían salvar empresas y miles de puestos de trabajo.