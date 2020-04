Película animada de Los Beatles se estrena en YouTube

Este sábado 25 de abril a las 11 am de Colombia, YouTube presentará de forma exclusiva la película animada de Los Beatles “Yellow Submarine” en versión karaoke en el canal oficial de la banda a nivel global. Esta versión incluye la letra de las canciones en la parte inferior de la pantalla para que todo el mundo cante junto con Los Beatles.

“Yellow Submarine” Sing-A-Long de Los Beatles fue lanzada en cines en 2018 para celebrar el 50 aniversario de la película. La misma incluye algunas de las más conocidas canciones de la banda inglesa como “Eleanor Rigby”, “When I’m Sixty-Four”, “Lucy in the Sky With Diamonds”, “All You Need Is Love” y “It’s All Too Much”.

¿Qué? The Beatles “Yellow Submarine” Sing-A-Long #YellowSubLive #Quedateencasa

¿Cuándo? Sábado 25 de abril a las 13 hs (Argentina)

¿Dónde? Exclusivo en YouTube, link acá.

Este lanzamiento se hará en vivo a través de Estrenos de YouTube, una función que le permite a los artistas y a sus equipos crear un momento único alrededor del lanzamiento de videos musicales en la plataforma. Esta herramienta transforma la manera en que los fanáticos visualizan y se comprometen con el contenido creando un evento donde pueden disfrutar junto a los artistas de una experiencia única e interactiva.