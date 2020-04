Sesiones virtuales del congreso seguirán hasta nueva orden

La corporación críticó que algunos senadores estén mancillando el nombre del Congreso, diciendo a la opinión pública que las sesiones son de “un chat y una red social”.

El Senado desde la próxima semana comenzará a realizar debates de control político a los decretos que expidió el Gobierno bajo el amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

El presidente de Senado, Lidio García, anunció este miércoles ante la plenaria que la corporación seguirá en sesiones virtuales hasta nueva orden y descarta sesiones presenciales, a pesar de las demandas que les han instaurado ante la Corte Suprema de Justicia.

“Les aclaro. Estamos en sesiones virtuales hasta nueva orden y no hay sesiones sino cuando se pueda. Yo desearía que mi Presidencia terminara en el recinto del Senado, pero tengo que tomar decisiones sensatas. No estoy de acuerdo con sesiones mixtas. Eso me parece más difícil. Son virtuales o son presenciales”, explicó el senador García Turbay.

A lo anterior agregó: “A mí me corresponde tomar esas decisiones y qué tipo de sesiones se van a hacer. Yo sigo con las sesiones virtuales y hasta el momento no haremos sesiones presenciales, porque quien tendrá la responsabilidad jurídica seré yo, después que todo esto pase”.

El Presidente del Congreso aprovechó la oportunidad para informar a la Plenaria del Senado que desde la próxima semana comenzará a realizar debates de control político a los decretos que expidió el Gobierno bajo el amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

De otro lado, manifestó que algunos senadores están mancillando el nombre del Congreso, diciendo a la opinión pública que las sesiones son de “un chat y una red social”.

“No puede ser que hoy, sea un chat y una red social, como lo dicen algunos, pero el 9 de abril, cuando hicieron la sesión de la Comisión de Paz no era ninguna red social, era una sesión virtual importante del Senado”, destacó García.

El presidente de Senado, Lidio García, anunció a la corporación que la Mesa Directiva ya recibió la notificación de dos demandas ante la Corte Suprema de Justicias, la primera por convocar a sesión presencial, pero como no se dio la sesión quedó en el aire y la segunda demanda es por hacer sesiones virtuales.