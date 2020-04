53 mil hectareas es el reto para la siembra de arroz en los Llanos Orientales

Uno de los productos que no puede faltar en la canasta básica de los colombianos es el arroz, y más en este tiempo de coyuntura donde la demanda de este grano ha aumentado en los hogares del país, no solo por su tradición, sino porque es un producto no perecedero y nutritivo. De ahí, la necesidad de impulsar la producción de arroz en el país, más si se tiene en cuenta que la producción nacional suple el 90% de la demanda interna del mismo como indica Fedearroz.

En el país se siembra principalmente en los Llanos Orientales (Casanare y Meta), Tolima, Huila, Santanderes y en algunos municipios de los departamentos de la Región Caribe como Magdalena, Córdoba, Sucre y César. Si bien está en varias zonas, la apuesta desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es la aumentar las hectáreas sembradas mediante la continuación del Plan de Ordenamiento de la Producción de Arroz, que tiene como objetivo para el 2020 la siembra de 531.413 hectáreas en el país.

Esto, si tenemos en cuenta que en países como Estados Unidos la producción es de 9 toneladas por hectárea y en otros países pertenecientes a la región oscila entre 7,5 y 8,5 toneladas por hectárea, mientras en Colombia es de solo 5 toneladas por hectárea, como señaló Silverio Gómez, director de la Cámara de Arroz de la Andi, Induarroz.

En el caso de Casanare, donde se produce cerca del 27% del arroz del país, y cuenta con alrededor de mil agricultores dedicados a este cultivo, tiene gran potencial para continuar aumentando la productividad por medio de una nutrición balanceada y mejores prácticas agrícolas como afirma Miguel Amado, gerente de Agronomía para Colombia de Yara “Con la nutrición balanceada que se ha implementado en el Casanare y el Meta se ha presentado un aumento entre un 7% y un 15% en productividad en el cultivo de arroz, lo que se traduce en una mayor rentabilidad para los agricultores”.

Con el uso de fertilizantes nitrogenados desarrollados a través de tecnologías eficientes, es posible garantizar la aplicación de este elemento y otros nutrientes minerales esenciales, con los que se pueden fortificar sus cultivos, y a su vez garantizar una producción en tamaño y calidad para así satisfacer los requerimientos del mercado y aportar al crecimiento del cultivo de arroz, sin tener efectos adversos al medio ambiente.

“Para aumentar el potencial de Casanare y Meta en la producción de arroz, el llamado es a tener un plan integral entre nutrición, manejo fitosanitario y mejores prácticas agrícolas. Esto permitirá aumentar la productividad del cultivo y a su vez incrementará la rentabilidad de los agricultores”, concluye Miguel Amado.