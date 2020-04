Inequidad en acceso a la tecnología de estudiantes en tiempos de COVID-19

El Concejal Julián Rodríguez ha propuesto varias estrategias a la Secretaría de Educación Distrital para reducir las barreras de acceso a equipos de computación e internet que enfrentan muchos estudiantes y que han quedado en evidencia en medio de esta contingencia provocada por el COVID-19.

La Secretaría de Educación Distrital (SED) desde el 16 de marzo ha hecho frente a la pandemia generada por el COVID-19 por medio de la estrategia “Aprende en Casa”, a traves de la cual se han implementado una serie de recursos para virtualizar la educación y garantizar una comunicación permanente con maestros y maestras, y de igual forma, el uso de diferentes herramientas, como plataformas, entrega de materiales físicos y uso de aplicativos, además del programa “Aprende En Casa” que se emite a través del canal público Señal Colombia.

Este conjunto de estrategias aseguraron que estudiantes tanto de colegios públicos y privados como de universidades, pudieran seguir con sus programas curriculares desde sus hogares, sin embargo, como afirma el Concejal Julián David Rodríguez Sastoque, aún existe una profunda inequidad en el acceso a internet y a los equipos tecnológicos.

De acuerdo a estadísticas del DANE (2018) en Bogotá el 30% de los hogares en cabecera y el 87% en la zona rural no tienen computador, portátil o tablet. Por otra parte, 26% de los hogares en cabecera y el 85% en la zona rural no tiene conexión a internet lo que demuestra una gran brecha en el acceso a la información entre la zona rural y el casco urbano de la ciudad.

El gran interrogante es ¿por qué en pleno siglo XXI no hay acceso universal a tecnologías de la información en la ciudad? a lo que muchos hogares y familias respondieron lo siguiente: en cuanto a equipos, el 44 % considera que son muy costosos para acceder a ellos, por su parte sobre el acceso a internet el 52 % considera que es costoso y el 33 % de la zona rural no tiene cobertura; esta última cifra preocupa aún más por cuanto no es solo por falta de recursos monetarios que no se tiene acceso, sino que además, los operadores no prestan sus servicios en algunas zonas rurales de la ciudad que hoy constituyen más del 70% del territorio de Bogotá.

Al realizar un análisis por localidad, de acuerdo con los datos de SED (2018) se evidencia que las tres localidades que menos tienen acceso a internet son unas de las 5 con mayor cantidad de estudiantes de colegios públicos en Bogotá, y que son: Ciudad Bolívar con el 10% de los estudiantes y tan solo el 49,4% con acceso a internet; Usme, que tiene el porcentaje más bajo de acceso a internet con un 43,3% y que concentra, además, el 8,7% de los estudiantes; y por último, San Cristóbal que tiene el 6,5% de los estudiantes y solo cuenta con una cobertura de internet del 51,1%.

Con el objetivo de dar solución a algunas de estas problemáticas que enfrentan los estudiantes para el aprendizaje en casa, el Concejal Julián Rodríguez plantea una serie de propuesta sobre los retos del proceso educativo y la pedagogía como son:

Formación en el SABER

• El programa de computadores para educar del Ministerio de las TIC ha entregado en total, desde el año 2016, 27.207 tabletas y 214 portátiles en 360 sedes de colegios públicos del Distrito, y por cuenta de la emergencia el 19 de marzo publicó el Protocolo para el uso de dispositivos tecnológicos por fuera de la sede educativa, el cual aún no se ha implementado en Bogotá. Urge ejecutar este protocolo y entregar a modo de préstamo los equipos portátiles y tabletas, que no se están usando en los colegios públicos, a los estudiantes que por diferentes razones no tienen un equipo en el hogar o encuentran dificultades de acceso a sus clases, para, además, garantizar el acceso a internet.

• Fortalecimiento de capacidades de lectura crítica, con el uso de cuestionarios, podcast, reseñas y herramientas creativas. También el uso de la radio, principalmente en la ruralidad, con el fin de dar clases o material educativo por este medio.

• Fortalecimiento de capacidades de escritura y producción literaria que estimulan la creatividad.

• Garantizar el acceso a la televisión pública, como el Canal Capital y programas por franjas de clases por ciclos o grados, también brindando información sobre cómo prevenir el contagio del y demás información pertinente sobre el COVID-19.

• Usar WhatsApp como herramientas de comunicación con los padres de familia para el aprendizaje en casa.

• Capacitación a los docentes en materia TIC

Formación en el SER

• Entendiendo el esfuerzo que hace la SED con la entrega de los refrigerios a los niñas y niñas de los colegios públicos, también se hace necesario asegurar hábitos y estilos de vida saludable, reduciendo el riesgo de desnutrición o trastornos alimenticios por medio de pautas de estilos de vida saludable, higiene y actividad física.

• Los orientadores escolares deben trabajar a distancia con los estudiantes y sus familias con un enfoque de prevención y seguimiento de casos, por medio de la estrategia Respuesta Integral de Orientación Escolar (RIO) de la SED.

• Acompañamiento psicoterapéutico a distancia para los estudiantes con discapacidad a través del personal de enfermería de los colegios.

Padres y madres de Familia

• Los padres y madres de familia son los principales actores de la educación de sus hijos en casa por cuenta del COVID-19, pero muchos de ellos no conocen sobre TIC por lo que se hace necesario capacitarlos en acceso a herramientas tecnológicas y así acercarlos al modelo de educación de la ciudad.

• Entrega de un bono para que los padres y madres de familia que tienen permiso para trabajar durante la emergencia por el COVID-19, puedan pagar por el cuidado de sus hijos, tal como sucede en Italia como parte de una propuesta educativa de similares características a la del distrito.

Estudiantes de Educación Superior

• Mapear, registrar, caracterizar y brindar apoyo económico a jóvenes estudiantes que vienen de otras regiones del país a estudiar en Bogotá. Viven solos y mucho no son beneficiarios o hacen parte de algún programa de transferencias monetarias.

Ejecutando esta serie de ajustes, el Concejal está seguro que es posible reducir en un importante porcentaje las brechas de acceso a la tecnología, internet e información para mejorar la calidad de la educación pública y asimismo se amplía la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación que desafortunadamente es una de las más bajas en la región.