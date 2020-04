Maluma lanzó su nuevo sencillo «ADMV»

Maluma lanzó su nuevo sencillo titulado «ADMV» así como su videoclip. «ADMV» es una balada romántica en la cual la voz está sencillamente acompañada por una guitarra acústica. El nombre de la emotiva canción es la abreviatura de «Amor De Mi Vida» y la misma, nace en el corazón del artista.

«Es una canción que es muy especial para mí, esto es algo que me sale desde el corazón, me recuerda el motivo por el cual comencé mi carrera y me pone a pensar mucho sobre qué va a pasar en el futuro – si nos vamos a tomar el tiempo de amar al otro, abrazar al otro – Hoy la entrego para que la puedan dedicar a todos los seres que amamos antes de que se nos vayan», expresó Maluma.

Fue escrita en Jamaica en el mes de enero durante un viaje en dónde Maluma estuvo explorando sonidos. Los autores son Maluma junto a Edgar Barrera , Vicente Barco y Miky La Sensa. Fue producida por Edgar Barrera y Maluma. «ADMV» evoca al sentimiento del interprete que escuchamos en «Vuelo Hacia El Olvido» (Pretty Boy Dirty Boy) y «Marinero» (F.A.M.E.).

Parte de la letra dice. . .»Cuando nos falle la memoria y sólo queden las fotografías, que se me olvide todo menos que tú eres mía, cuando los años nos pesen y las piernas no caminen, los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire, cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida, y aunque nada de esto pase, eres el amor de mi vida.»

El director Nuno Gomez estuvo a cargo de la producción del videoclip. La idea original del vídeo era para ser grabada en Grecia en medio del Maluma Word Tour, pero debido a la pandemia mundial se cambió de lugar y terminó en Miami donde se grabó completamente en el pasado mes de marzo.

Maluma recientemente se convirtió en el primer y único artista masculino latino en alcanzar 50 millones de seguidores en Instagram.