Así será la recuperación de la vida productiva en los municipios sin Covid-19

–En los municipios no afectados por el coronavirus, esto es, sin Covid-19, se pueden reactivar, con protocolos rigurosos, aquellas actividades que no impliquen aglomeración de personas.

Así lo anunció el presidente Iván Duque durante el Facebook Live que, junto con ciudadanos y gobernadores de varios departamentos, lideró este domingo desde la Casa de Nariño.

“De pronto tenemos una papelería en un municipio que no tiene covid-19, en la que trabaja una sola persona y que se puede tener también protocolos. Ese es el tipo de cosas que queremos construir de manera inteligente con los gobernantes locales”, precisó el primer mandatario.

Duque planteó el propósito del Gobierno Nacional de trabajar con los mandatarios locales para avanzar, de una manera inteligente, en la recuperación de la vida productiva de los municipios que no presentan casos de covid-19.

“Ya llevamos más de 30 días en Aislamiento Preventivo Obligatorio. Tenemos uno de los quizá más largos de América Latina y, obviamente, al extenderse hasta mayo 11, será aún más largo, pero se va haciendo con una recuperación paulatina de vida productiva”, dijo el Mandatario.

“Pero también nosotros hemos ido leyendo cosas que nos da la evidencia. Hay municipios que no tenían covid-19 cuando empezamos el Aislamiento Preventivo Obligatorio. Pasados más de 30 días, siguen sin registrar un caso, y ya muchos de ellos dicen: quisiéramos empezar a dar unos pasos progresivos para la recuperación de esa vida productiva, pero hacerlo responsablemente”, agregó.

El Jefe de Estado expuso que hacerlo responsablemente quiere decir “con protocolos, con distanciamiento, con cultura ciudadana”.

En este sentido, el Presidente Duque precisó que el objetivo es “sacar unos lineamientos claros del Gobierno Nacional, porque hay que ser puntuales. De pronto hay algunas áreas en las que se puedan ir haciendo pilotos, pero debemos preservar la vida y preservar la salud, y, por lo tanto, habrá unos temas en que uno podría decir: pues si no hay casos, hagámoslo”.

El Mandatario enfatizó que no será posible reactivar actividades que impliquen aglomeración de personas, pero sí aquellas en que se pueda aplicar los protocolos.

"Por ejemplo, hay personas que me han escrito: queremos abrir los billares. Nosotros hemos dicho: por ahora no se van a abrir billares. Pero hay otras personas que dicen: De pronto tenemos una papelería en un municipio que no tiene covid-19, en la que trabaja una sola persona y que se puede tener también protocolos. Ese es el tipo de cosas que queremos construir de manera inteligente con los gobernantes locales", reiteró el Jefe de Estado.

De otro lado, el Presidente Duque envió un mensaje a los alcaldes y gobernadores y a los colombianos en general: “Este es un trabajo en equipo. Aquí lo único que prima es trabajar todos por Colombia con un gran compromiso. Esa es nuestra única consigna y yo creo que hoy los colombianos también están viendo eso”.

“Aquí estamos trabajando con un solo propósito, y es que nuestro país pueda transitar por una circunstancia tan dura para la humanidad, pero haciéndolo protegiendo vidas, protegiendo la salud y, al mismo tiempo, recuperando vida productiva para proteger el empleo de los colombianos”, concluyó.

Cabe indicar que el Facebook Live de este domingo contó con la participación del Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, y de los gobernadores de Cundinamarca, Nicolás García; Quindío, Roberto Jairo Jaramillo; Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, y Meta, Juan Guillermo Zuluaga.

Los mandatarios de estos cuatro departamentos del país expresaron este domingo su agradecimiento al Presidente Iván Duque Márquez por el acompañamiento del Gobierno a las regiones, en las tareas para enfrentar la pandemia del coronavirus, y resaltaron el trabajo en equipo que se ha logrado.

El Gobernador del Quindío le manifestó al Presidente de la República que en su departamento están “muy agradecidos del acompañamiento”.

“Muy afectados en el tema turístico, pero yo sé que vienen buenos tiempos después de esto, y con el acompañamiento suyo, que lo hemos sentido muy cercano en el departamento, yo creo que vamos a poder salir adelante”, expresó el mandatario quindiano.

Jaramillo también agradeció la donación de 5.500 mercados por parte de la Primera Dama de la Nación, María Juliana Ruiz, que fueron repartidos en el Quindío por el Ejército, y dijo que vienen en camino otras 10 mil ayudas humanitarias.

Por su parte, el Gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, explicó que en las quince provincias del departamento, que tiene alrededor de 3 millones de habitantes, hay municipios con presencia del covid-19 y otros sin contagios.

Agregó que Cundinamarca ha aprovechado el Aislamiento para prepararse y va a pasar de tener 179 camas en cuidado intensivo a 739, en cerca de veinte días, y de 2.600 camas hospitalarias a 4.800, y dispondrá de un helicóptero para traslado de pacientes desde sitios lejanos.

El Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, declaró que “esta ha sido una situación inesperada y seguramente ni el mundo estaba preparado para esto, pero, de manera muy rápida y coordinada, liderados por usted, Presidente, hemos hecho un gran esfuerzo”.

“De las cosas importantes, Presidente, de esta emergencia, es que estamos aprendiendo a trabajar en equipo, estamos aprendiendo a trabajar sin tantos protagonismos, sin vanidades, sin egocentrismos, haciendo un solo equipo”, manifestó Zuluaga.

Por último, el Gobernador de Sucre declaró que “esto es como una mesa de cuatro patas”, que son el Gobierno, la Fuerza Pública, las empresas y la gente.

“No me queda sino agradecerles a las cuatro patas de la mesa, porque gracias a ellos hemos conservado la estabilidad que hoy tenemos”, concluyó.

