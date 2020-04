El Último informe de IWF reafirma que el enfoque de Tolerancia Cero es necesario para acabar con el Abuso Sexual Infantil En Línea.

Internet Watch Foundation (IWF) es una organización independiente sin ánimo de lucro basada en el Reino Unido, que trabaja con la industria de Internet en todo el mundo para eliminar contenidos de abuso sexual infantil en línea. IWF ha venido trabajando en estrecha colaboración con .CO Internet SAS desde 2018 en la defensa y protección del dominio de nivel superior de código país .CO y de los niños, niñas y adolescentes en todo el mundo, frente a la diseminación de material de abuso sexual infantil, también conocido como pornografía infantil.

La Directora Ejecutiva de IWF, Susie Hargreaves, dijo que el tema de pornografía infantil en línea “no debe ser relegado a un segundo plano mientras nos enfrentamos a esta crisis del coronavirus.” La Sra. Hargreaves está haciendo un llamado a las empresas de tecnología y a las autoridades de cumplimiento de la ley en todo el mundo a unirse para enfrentar este problema y así garantizar que haya una tolerancia cero al material de abuso sexual infantil en línea.

Susie Hargreaves, Directora Ejecutiva de IWF, dijo: “Usamos tecnología de punta el año pasado para ayudar a encontrar más material de abuso sexual infantil y seguimos trabajando fuertemente con empresas de tecnología y nuestros socios en todo el mundo para eliminarlo.”

“Ningún país, servicio o plataforma es inmune a este horrendo crimen. Aunque el Reino Unido no tiene problemas relativos al alojamiento (hosting), sí tenemos problemas en cuanto a que muchos consumidores de material de abuso sexual infantil viven aquí. Debemos atacar esto por ambos frentes: tanto la oferta, como la demanda.”

“Tanto nosotros como nuestros colegas de las autoridades de cumplimiento de la ley y quienes trabajan en seguridad en línea, estamos muy preocupados por el impacto del COVID-19 y estamos convencidos de que mucho más material de abuso sexual infantil seguirá siendo compartido y estando disponible durante un buen tiempo. No se puede relegar este tema a un segundo plano.”

“Muchas cosas están pasando en el mundo en este momento y esta crisis del Coronavirus nos ha llevado a territorio desconocido. Sin embargo, el mundo no debe permitir que ningún sitio se convierta en refugio para estos criminales depravados.”

Al igual que con otras extensiones de dominio comunes, tales como .com, la popularidad y la utilización global del dominio .CO de Colombia se ha convertido en el blanco de partes maliciosas que buscan usar el nombre de dominio para diseminar en línea imágenes y videos de abuso sexual infantil. Desde que el nivel de dominio superior de Colombia – .CO – se convirtió en un espacio de nombres global, alojando contenidos de unos 200 países, lo que se ha establecido es que

el contenido ofensivo no está alojado en Colombia.

La IWF ha venido trabajando en los 2 últimos años de la mano con .CO Internet y colaborado con las entidades relevantes del orden público, tanto colombianas como internacionales, y con la línea de apoyo colombiana (TEPROTEJO) para remover el contenido ofensivo y criminal referido por nombres de dominio de nivel superior .CO de forma ágil y contundente.

Como parte de nuestro esfuerzo conjunto, IWF ha revisado más de 14 millones de páginas web en 2,4 millones de nombres de dominio .CO con el objeto de identificar y eliminar las imágenes ofensivas usando el rastreador (CRAWLER) y la tecnología de dispersión (HASHING) de imágenes de IWF. Este proceso se ha realizado de forma proactiva para reducir actividades de abuso en el espacio de nombres de dominio .CO y así garantizar que los listados activos de contenido abusivo se mantengan en un nivel ínfimo.

El día que publiquemos nuestro Informe Anual 2019, podremos confirmar que la cantidad de material de abuso sexual infantil alojado en el dominio de nivel superior .CO se ha reducido significativamente. Cuando iniciamos nuestros esfuerzos de mitigación con .CO Internet a finales de 2018, IWF identificó 9.339 enlaces (URL) en el espacio de nombres .CO (asociados a 38 nombres de dominio) que contenían imágenes de pornografía infantil. Trabajando de la mano con .CO Internet, los nombres de dominio asociados a dicho contenido ilegal fueron identificados, seleccionados y suspendidos con rapidez, cerrando efectivamente el ciclo de abuso en los casos en los cuales se observó que los propietarios de los sitios o sus servicios de alojamiento no cumplían con las indicaciones dadas, o cuando sus acciones no eran eficaces.

En 2019, el número de enlaces (URL) reportado en el espacio de nombres .CO se redujo dramáticamente a 3.546 – una reducción del 62%. Estos 3.546 enlaces (URL) estaban asociados a 45 nombres de dominio, los cuales fueron accionados y suspendidos.

Gracias al enfoque proactivo de Tolerancia Cero, .CO Internet y las autoridades colombianas de cumplimiento de la ley emprenden la lucha sin cuartel contra los delincuentes informáticos que intentan distribuir material de abuso sexual en línea.

Al final de estos primeros cuatro meses de 2020, solo se han presentado ocho (8) denuncias de contenido ofensivo asociadas a seis (6) dominios en todo el espacio de nombres .CO– denuncias que ya fueron identificadas y ejecutadas – reafirmando la importancia de tomar acciones contundentes para erradicar el material de abuso o ilegal en línea.

Hoy en día el dominio de nivel superior .CO es el modelo a seguir para los otros registros de dominio de nivel superior (TLD) en todo el mundo. Invitamos a otros TLD a seguir las mejores prácticas de Colombia para acabar con el flagelo de la pornografía infantil en línea.

El Informe Anual 2019 de IWF puede consultarse en el siguiente enlace: www.iwf.org.uk/AR2019, a partir del lunes 27 de abril.