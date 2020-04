Minsalud indicó que no ve fácil que el fútbol profesional regrese en 2020

La sentencia la hizo este lunes el Ministro de Salud, Fernando Ruíz, luego de referirse a la alternativa de que retorne el fútbol al país 2020.

El ministro dijo que no se trata de “echarse los hinchas encima”, pero se pudo percibir que no ve con claridad la posibilidad de contar con la Liga y el Torneo Betplay en este 2020.

Ruíz señaló que: “Si Italia, que es uno de los países cuna del fútbol tomó la decisión de decir que no habrá fútbol hasta nueva orden, nosotros pensamos exactamente lo mismo. No es que no habrá fútbol, es que el solo hecho de las aglomeraciones y la cercanía que genera fútbol es absolutamente complejo para la contención de la pandemia”, en respuesta a la revista Semana.

Y agregó que: “El contacto físico que hay en el fútbol es un tema muy complejo. Creo que tristemente este año va a pasar a la historia en muchos países del mundo como el año del no fútbol, como tantas cosas que nos cambiaron. Yo creo que nosotros vamos a pasar el Covid 19, dentro de un año o cuando sea que estemos saliendo de esto, y vamos a mirar al mundo diferente”.

También sostuvo que el tiempo que tendrá Colombia para superar la pandemia, sería de entre “de 10 a 11 meses”. De no ser así, se tardaría año y medio.