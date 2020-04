Piden giros directos a los trabajadores de la salud

Por iniciativa del senador Ciro Ramírez (Centro Democrático) en la Comisión Tercera se llevó a cabo el debate de control político virtual sobre los recursos del sector salud para enfrentar la pandemia del Covid-19.

En la sesión participaron la directora de la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES, Diana Cárdenas, el superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, y el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso.

En su intervención, la directora de ADRES explicó los mecanismos para enfrentar la emergencia, que se encuentran diseñados en tres conjuntos corrientes, como son la garantía de los recursos corrientes y consiste en los efectos de la caída de los empleos y sus contribuciones. Al igual que la aceleración de recursos corrientes y los mecanismos extraordinarios. Dijo que ADRES ha aumentado entre enero y abril de 2020 el 18.26% los giros de recursos subsidiados y contributivos respecto al mismo período del 2019.

La funcionaria anotó que comparando de enero a abril de 2019 y el mismo período en el 2020, los giros han crecido en el régimen contributivo el 13.1% y en el régimen subsidiado, 16.3%. Dijo que1.66 billones de pesos han sido girados a estos dos regímenes entre enero y marzo de 2020, por concepto de servicios de tecnologías no cubiertas y no financiadas con cargo a la UPC, principalmente como resultado del mecanismo de presupuesto máximos.

Afirmó que se ha girado al régimen subsidiado 7.6 millones de pesos, de los cuales 5,2 billones han sido para las IPS y proveedores y 2,4 billones a EPS. Al régimen contributivo 7.2 billones, así: 1.3 billones a IPS y proveedores y 5.9 billones a EPS. Señaló que el presupuesto máximo ha sido de 1,17 billones girados así: a EPS régimen subsidiado, 116 mil millones y régimen contributivo, 1.06 billones de pesos.

Se anticiparon 785.650 millones para mejorar el flujo de la caja de emergencia sanitaria Covid-19.

En cuanto a la compra de cartera se tienen disponibles 700 mil millones de pesos. “Es la primera vez que se hace una compra de cartera tan alta, el 30 deben estar girados los recursos, pero quien asume la responsabilidad de la deuda con la Adres son las EPS”.

El viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, dijo que para atender la crisis se proyectó una ampliación de 10 mil camas para cuidados intensivos. “Hacemos monitoreo diario, tenemos liberación de alrededor del 50%. Esa liberación de unidades intensivos nos es igual en todos los territorios. Por ejemplo, Bogotá es la ciudad que menos unidades de cuidados intensivos tiene liberadas”.

Habló que en la primera fase era liberar las unidades de cuidados intensivos y se ha podido hacer, porque no tenemos reportes de accidentes graves ni cirugías, las cuales se han aplazado. Esta fase nos permite que en mayo podamos liberar más camas de uso hospitalario.

Anotó que la fase dos consiste en la optimizar la capacidad instalada para convertir 2.500 unidades intermedias en unidades de cuidado intensivo. Dijo que se compromete a comprar el 70% de los equipos y que el 30% el Estado los va a reservar para la pandemia, en caso de emergencia

Superintendente de Salud

En su intervención, el Superintendente de Salud dijo que están haciendo seguimiento con los ministerios de Trabajo y de Salud para las rutas de vigilancia y así analizar la distribución de los elementos de protección al personal a las IPS. Anotó que la ADRES (Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) debe publicar a quién se le está girando y cómo se está haciendo para que el país tenga acceso.

“Muchos de los giros que va a hacer ADRES serán directamente a los trabajadores. Habilitamos una línea exclusiva para el Covid-19 que es el #6 y tenemos el chat abierto. De 60 personas pasamos a 215 para tener una atención personalizada”, indicó.

También anotó que la atención con especialistas y la entrega de medicamentos sigue siendo prioridad en las llamadas, a la vez que indicó que en la semana pasada sacaron medidas cautelares “para que las EPS no tengan excusa de atender a los pacientes y entregar sus medicamentos. Queremos ir de frente con los representantes legales y gerentes”.

Aristizábal informó que se les ha girado 3.2 billones de pesos a las EPS y 2.6 billones fueron girados a las IPS, dos mil millones para trabajadores independientes, siete mil millones al sector transporte especializado, 633 mil a otros proveedores. “Se están girando los recursos y entonces queremos saber qué están haciendo con ese dinero las IPS”.

Afirmó que entre los hospitales que tienen intervenidos con especial vigilancia están los de Córdoba, Bolívar, Guajira, Nariño y los del Llano, “algunos van avanzando con recursos propios. Entregamos para ellos 340 camas nuevas de cuidados intensivos”.

Al concluir dijo que han atendido a 3.400 trabajadores de la salud, entregando 2 millones de elementos de protección para un total de 5 millones de elementos. “Voy a hacer lo que esté a mi alcance para seguir con la vigilancia, sin dejar de atender a los demás trabajadores del país”.

Intervención de los senadores

El senador liberal Rodrigo Villalba expresó que en las regiones no se siente el impacto de las decisiones del Gobierno para atender las necesidades de la emergencia. El legislador hizo un llamado para trabajar de manera articulada, para atender la pandemia y tener la coordinación real. “Se necesita que los entes territoriales sepan de los recursos que tendrán para atender la emergencia. Solicito que exista una gerencia para más efectividad”. También hizo referencia a los casos de contagios en Florencia, Caquetá. “Esto es muy irresponsable por parte de la Ministra de Justicia, quien hizo traslados de reclusos enfermos a esa región”.

Entre tanto, el senador Fernando Araújo (Centro Democrático) dijo que “el Gobierno ha trabajado para salvar vidas y ganar tiempo, para controlar la pandemia”. Colombia tiene hoy una de las tasas de mortalidad más baja”. El senador propuso que los giros deben hacerse de manera directa a los proveedores y principalmente a sus trabajadores, para que no se retrasen los pagos.

Asimismo, recomendó que para contribuir al pago de los trabajadores de la salud, se sigan haciendo los descuentos.

Igualmente, el senador Efraín Cepeda dijo que la pandemia en el país se viene manejado de manera coordinada. “Vamos en una buena línea, que le debe dar tranquilidad a los colombianos”. Cepeda solicitó explicación sobre el aumento de personas fallecidas por el virus en el país. El cual venia en 2% y ha aumentado en un 4%.

El senador Luis Eduardo Diaz Granados (Cambio Radical) dijo que el Gobierno nacional ha venido tomando unas medidas adecuadas y oportunas para atender la pandemia. Planteó la inquietud sobre el costo de los ventiladores que supera los diez mil dólares, indicando que le parecen muy costoso.

En su momento, el senador Richard Aguilar (Cambio Radical) expresó que celebra todo lo que el Gobierno ha hecho en el manejo de la crisis, pero que no está llegando con los recursos a las regiones. Solicitó que se giren de manera inmediata los recursos a los hospitales, para que puedan atender la crisis.

El senador Iván Marulanda (Partido Verde) dijo que la población afrodescendiente es vulnerable a la pandemia y “estos municipios están en condiciones de pobreza múltiple y merecen una protección especial”.

A su vez el senador conservador David Barguil preguntó cuánto dinero se ha girado la red pública y a quién se le está haciendo el giro directo. ”Se requiere que los recursos lleguen a las IPS, hospitales, a quienes necesitan para que el sistema funcione”.

Entre tanto, el senador Mauricio Gómez (Partido Liberal) manifestó su preocupación por la situación de los hospitales de Florencia, Caquetá y de Leticia, Amazonas. ”En estos hospitales no hay los ventiladores suficiente y hoy la salud en Leticia está en paro. Solo hay cinco camas de USI. Si el Gobierno no actúa con agilidad, responsabilizo al Gobierno de salud, todo lo que suceda en esa región. Ellos también son colombianos y merecen la atención del Gobierno”. Dijo que no se les está entregando los elementos de seguridad al personal de la salud.

Al finalizar el debate de control político, el senador citante Ciro Ramírez dijo que efectivamente quedó claro que se requiere de más recursos para seguir atendiendo la crisis sanitaria que afronta el país y ”estoy seguro de que esto será duradero. Colombia está muy bien ubicada, con respecto de las USI, el número de pruebas hablan por sí solo. Esta pandemia ha sido bien manejada, aunque tengamos muchas cosas por corregir”. Hizo un llamado al Ministerio de Hacienda para que agilice los recursos y así se puedan atender las necesidades del Sector salud.