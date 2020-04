Beneficiarias de comedor comunitario de Usme ahora fabrican tapabocas

Bogotá 28 de abril de 2020. Esmeralda Avendaño llegó a Bogotá proveniente de Neiva hace tres años, es participante del comedor comunitario ‘Villa Alemania’ en Usme y propietaria de una microempresa de ropa deportiva hace ocho años.



Pero en medio de la crisis que golpea al país a causa de la pandemia por el covid-19, muchas microempresas han visto una disminución considerable en sus ganancias debido a la medida de aislamiento obligatorio. Y la de ella no ha sido ajena a esa realidad.

Para buscar nuevas entradas de dinero, Esmeralda y nueve mujeres que también asisten al comedor comunitario y cuyos miembros cuentan con conocimientos en confección, se unieron para generar empleo y fabricar un producto de primera necesidad en los últimos días: tapabocas.

“A través del proyecto ‘Bogotá te Nutre’ que se adelanta en los comedores comunitarios con estrategias de inclusión social y laboral para los integrantes de los núcleos familiares, se han generado actividades de formación para generación de ingresos”, menciona Paula Andrea Rojas, profesional social del comedor comunitario Villa Alemania, quien destaca los resultados positivos de la fábrica de tapabocas, tanto por “la necesidad actual del producto, como por ser una alternativa laboral de la que se benefician otras familias”.

Hace diez años Esmeralda se capacitó en confección en el SENA, recibió un reconocimiento económico por su idea de emprendimiento y con eso compró la maquinaria para poner en marcha su empresa: ‘Jeitashir’. El nombre resume las iniciales de sus tres hijos: Jeison, Angie y Shirley.

“A través de mi empresa puedo dar empleo a las mamitas que asisten al comedor comunitario y quienes actualmente no tienen un ingreso económico debido al asilamiento obligatorio. Muchas de ellas viven del día a día en las calles, por eso las he motivado para que me acompañen con su mano de obra y conocimiento en este proyecto y también las impulso para que emprendan más adelante sus propios negocios”, menciona Esmeralda.

De esta forma, la producción que antes era fabricación de prendas deportivas, pasó a diseñar tapabocas de protección, elaborados con filtros número 40 de calibre 70 y en material quirúrgico, cumpliendo con las características de seguridad. Además, se fabrican en un proceso riguroso de higiene y seguridad, lo que ha permitido que se vendan en ciudades como Villavicencio, Chiquinquirá, Funza y Medellín, entre otros.

El proyecto Bogotá ‘Te Nutre’ en la localidad de Usme, brinda apoyo nutricional a 3.949 personas a través de sus 12 comedores comunitarios en los que fomenta hábitos adecuados de alimentación y capacitación en estilos de vida saludables. Y, por lo visto con Esmeralda y su empresa, apoya también el fortalecimiento del tejido social.