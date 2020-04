En Bogotá ya están habilitados 36 sectores de la producción con 1 millón 300 mil trabajadores para reanudar actividades

–La Alcaldesa Mayor Claudia López informó que ya están habilitados 36 sectores de la producción para reanudar actividades, con cerca de 1 millón 300 mil personas en la capital de la República, en esta tercera fase de la emergencia por la pandemia del Covid-19.

La alcaldesa indicó que el registro de los sectores con sus respectivos protocolos, ha funcionado, pues han cumplido el requisito 32 mil empresas de manufactura y 16 mil de construcción.

Sin embargo destacó que en la revisión, los resultados no fueron tan positivos. “Tuvimos 1.276 registros completos. De 69 registros de construcciones con información completa, solo 10 sitios cumplían. En las demás, no era los datos o no cumplían. No a información falsa, mejor pidan ayuda”, agregó.

La alcaldesa Claudia Lopez entregó un balance de la «reactivación gradual, cuidadosa y segura» que están haciendo algunos sectores de la economía en Bogotá, y expuso el comportamiento de la movilidad en la ciudad de este lunes 27 de abril.

«En general tuvimos un balance positivo! Aunque hoy salió un poco más de gente, seguimos en los niveles normales de cumplimiento de cuarentena. Cerca de un 70% de la gente está en casa y en cuanto a TransMilenio no llegamos al 35%», expresó.

«Cada vez que va a entrar un nuevo sector me alegra que puedan trabajar, pero por el otro lado mi más grande preocupación es la vida de la gente (…) Tapabocas al salir, manteniendo distancia social, con lavado regular de manos, y lo más importante, solo si es necesario», dijo.

Advirtió que en materia de movilidad se tiene un desafío enorme.

Tras subrayar que 36 sectores de la producción están ya habilitados para reanudar actividades, con cerca de 1 millón 300 mil personas, se preguntó:

¿Qué pasa si salen otras 625.000 personas de otros sectores que están por salir? El sistema de trasnsporte puede colapsar. De ahí la necesidad de un reingreso escalonado”, advirtió.

«Debemos tomar medidas de bioseguridad. Recordemos que nuestro tope de capacidad del sistema TransMilenio es del 35%. Hoy llegamos a 29%, estamos cerca del 35% y eso preocupa, aún no ha ingresado ni construcción ni manufactura”, precisó.

«Hoy impusimos muchos comparendos pedagógicos. En total 470, entre ellos 96 comparendos por faltar al pico y género», indicó y agregó: «Entendemos que hay confusión por los decretos y las normas, pero desde el miércoles empezamos con comparendos económicos. Debemos cumplir la normal».

El gerente de TransMilenio Felipe_Ramirez, pidió a las empresas privadas entrar a diferentes horas, para garantizar a usuarios distanciamiento y que el pico de tráfico no suba. La alcaldesa agregó que se pedirá al sector de la construcción no entrar a las 8 a.m., sino a las 10 a.m.

Tras señalar que en Soacha arrancó muy bien una cicloruta temporal del Portal de TransMilenio del Sur hasta San Mateo, dijo que con alcaldes de los municipios aledaños deberá evaluar el transporte intermunicipal y evitar alto tráfico en esos trayectos».

La alcaldesa subrayó que 35 kilómetros de ciclovía temporal se quedarán permanentes y que se están evaluando 45 kilómetros más. «Hoy se registraron 47.170 ciclo-usuarios», anunció.

Sin embargo, advirtió que se le debe bajar a la velocidad. «Hay mucha gente que se está movilizando a pie o en bicicleta. No solo por los comparendos, sino por la siniestralidad vial. Ya se han registrado 78 siniestros viales», afirmó.

#EnVivo ? La alcaldesa @ClaudiaLopez entrega balance de movilidad de la jornada y de los registros de empresas de manufactura y construcción. Sigue aquí la transmisión. https://t.co/fgSEEwsOpV — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) April 28, 2020