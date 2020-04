Cali tendrá ley seca para este puente festivo

Captura de Video

Así lo anunció el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina en una entrevista radial al afirmar que la medida se hace necesaria tomarla porque cuando la gente ingiere licor se desinhibe y sale de su hogar.

La ley seca iría desde el viernes festivo hasta el lunes a las 6:00 de la mañana, tal y cómo está determinado en el decreto emitido para la prolongación de la Cuarentena.

En la entrevista resaltó los buenos resultados en el tema del Coronavarius “la hemos sacado barata en comparación con otros países y eso se debe a las medidas oportunas que se han tomado. Ya estamos tomando en promedio 800 pruebas y queremos llegar a muchísimas más para poder trabajar anticipadamente en el tema”, afirmó el mandatario caleño.

Entre las cifras que dio a conocer, manifestó que en estos momentos las salas de cuidado intensivo está alrededor del 62% de ocupación pero, las clínicas privadas y la más reciente adecuada (Clínica Champagnat) están vacías por lo que se está en una posición no crítica.

Afirmó que aún el comercio no puede reactivar sus labores porque ello incrementaría la cantidad de personas en las calles con los consiguientes riesgos que ello implica.

Ha existido incremento de precios en los servicios públicos pero ello no amerita que los servicios públicos suban tan significativamente. “Habría que revisar los casos que se denuncian porque no es posible que se refleje un alza de esas magnitudes que están indicando”, recalcó.

Respecto a temas culturales y deportivos precisó que se debe buscar una fórmula porque por ejemplo el fútbol “le significa la comunidad mucho. El fútbol se vuelve un tema cotidiano en la familia y moviliza toda una industria, que en el caso de una economía pequeña como la nuestra tenemos una gran necesidad de todo el tema”, agregó.

Finalmente, mostró su preocupación porque se puede estar rompiendo la cultura caleña, “ya llevamos 40 días sin que el caleño no pueda ir a rumbiar, no pueda reunirse con sus amigos o no pueda socializar o tener actividades culturales, afectivas y sociales. Creo que tenemos que encontrar respuesta inmediata a la agenda cultural y la agenda de la noche. Sino se le encuentran respuestas vamos a tener muchas dificultades este año y de pronto el siguiente”, enfatizó.

Dejó entrever, que se tendrá que llevar a cabo un proceso con nuevas tecnologías si no se encuentra la vacuna, algo así como un pasaporte sanitario: “como en las películas, para poder ingresar a determinado espacio, la persona tendrá que pasar un autoexamen inmediato que puede ser la temperatura, una prueba de olor o un pasaporte digital”, concluyó.