Fármaco experimental Remdesivir arroja datos positivos sobre tratamiento del COVID-19

El grupo estadounidense Gilead Sciences Inc dijo que su fármaco experimental Remdesivir cumplió con el objetivo principal de un ensayo clínico realizado en pacientes de COVID-19.

El ensayo se estuvo llevando a cabo por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) y se proveerán más datos al respecto en una sesión informativa de la entidad, dijo Gilead.

No obstante, el tratamiento Remdesivir aún no tiene licencia o aprobación en el mundo y aún no se ha demostrado que sea seguro o efectivo contra el coronavirus.

Este estudio proporcionará información sobre si una duración más corta de la terapia, de cinco días, puede tener una eficacia y seguridad similares a la del tratamiento de 10 días evaluado en el ensayo inicial de Niaid y otras pruebas en curso.

Remdesivir, un antirretroviral de amplio espectro desarrollado por el laboratorio estadounidense Gilead Science tras más de 10 años de investigación. Demostró eficacia en fase animal contras múltiples patógenos virales emergentes incluyendo Ébola, MERS y SARS1. Los datos preclínicos de remdesivir en MERS y SARS indican que puede tener actividad contra el nuevo coronavirus SARS- CoV-2.

En la actualidad, el remdesivir está siendo estudiado en más de 9 ensayos clínicos en pacientes con neumonías leves y moderadas, y también en neumonías severas producidas por el desarrollo de la enfermedad COVID-19. El remdesivir aún no ha sido aprobado ni en la Argentina, ni en ningún país del mundo por ninguna agencia de regulación sanitaria porque no se han finalizado los ensayos clínicos correspondientes.