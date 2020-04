Karen Abudinen, nueva Ministra de las TIC

El Presidente Iván Duque designó este miércoles como nueva Ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) a Karen Abudinen Abuchaibe, quien remplazará a Sylvia Constaín, quien estuvo en esta cartera desde el inicio del Gobierno.



“Quiero informarle al país que me he reunido con la Ministra Sylvia Constaín y le he aceptado la renuncia al Ministerio de las TIC. La Ministra Constaín va a iniciar un nuevo proceso en su vida profesional, y quiero expresarle mi gratitud por el servicio que le ha prestado a nuestro país”, afirmó el Jefe de Estado.

El Mandatario, además, hizo referencia al trabajo de Constaín al sacar adelante “el nuevo marco normativo para las TIC. Agradecerle, también, los avances para que nuestro país tenga una mayor cobertura en sus redes. Hoy podemos decir que tenemos el mayor aporte de regalías con el registro de dominio nacional; agradecerle también el plan de conectividad en el territorio. Y quiero decirle que nos hemos sentido muy contentos con su servicio a Colombia”.

Con respecto al nombramiento de Karen Abudinen como nueva Ministra de las TIC, el Mandatario dijo que ella se “ha desempeñado como Alta Consejera para las Regiones, estuvo también a cargo de la Consejería Política. Ella participó activamente con la Ministra Constaín en el trámite de la Ley TIC”.

Adicionalmente, aseveró que Abudinen también ha trabajado con todos los gobernadores y alcaldes del país “para lo que es el programa de despliegue y de cobertura, de conectividad, sobre todo para las comunidades más vulnerables de nuestro país. Tiene una amplia experiencia en el sector social; ella fue Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)”.