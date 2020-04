Asesinan a líder social y a tres integrantes de su familia en el Cauca

–En zona rural del municipio de Mercaderes, al sur del Cauca, fueron asesinados por desconocidos el líder comunitario comunal Álvaro Narváez Daza, su esposa María Delia Daza Rodriguez, su hijo Cristian Narváez Daza y la nieta de 15 años, Yeni Caterine López Narváez.

Los sangrientos hechos se registraron en finca que era de propiedad del líder campesino, ubicada en la vereda El Bado.

Hasta el momento no se han establecido las cusas de la matanza ni tampoco ha sido identificado el grupo criminal que la ejecutó.

En la zona hacen presencia la disidencia de las Farc conocida como Comando de Occidente y el frente José María Becerra de la guerrilla del Eln, así como otras bandas criminales que se disputan el control del narcotráfico en el departamento.

El senador de Cambio Radical Temistocles Ortega al dar cuenta del multiple asesinato, advirtió en su cuenta en Twitter:

«En Mercaderes: NO son guerrilleros, NO son exguerrilleros, NO son paramilitares, NO son narcotraficantes, NO son delincuentes. SON campesinos, humildes, pobres, sobreviven, trabajan con su comunidad! A 4 masacraron anoche! Le duele a alguien? Palabrería barata! Paren la muerte!!».

