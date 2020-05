¿Cuáles son los horarios de operación de TransMilenio en cuarentena?

Como se había anunciado, la operación de TransMilenio funciona al 100% con su capacidad de flota, es decir, con 2.094 buses (entre articulados y biarticulados) y 787 alimentadores.



Horarios:

Lunes a viernes: operará con el 100% de la flota con los servicios de un día hábil. Horario entre 04:00 a.m. y algunos desde 04:30 a.m. a 11:00 p.m.

Sábado: operará con el 70% de la flota, con los servicios de sábado. Horario entre 4:00 a.m. y 4:30 a.m. a 11:00 p.m.

Domingo: operará con un 50% de flota, con los servicios de sábado. Horario entre 4:00 a.m. y 4:30 a.m. a 10:00 p.m.

¿Cómo opera TransMiCable?

Operará con el 100% de las cabinas (160) con horario habitual, es decir, de lunes a viernes de 04:30 a.m. a 10:00 p.m. y domingo de 05:30 a.m. a 09:00 p.m.

El número de usuarios permitido por cabina será de 4 personas.

Cifras con respecto al 100% de la flota

10.500 puntos de acceso a los buses entre zonal y troncal.

7.500 vehículos zonales y troncales.

3.500 puntos de ingreso a estaciones.

1.200 torniquetes en las 142 estaciones, 9 portales en el componente troncal y 7.477 paraderos zonales del SITP.