Viral: Reportero sin pantalones durante transmisión en vivo

Un periodista salió al aire con un traje y sin pantalones, sin darse cuenta de que todos podían ver sus piernas.

La mayoría de nosotros hemos perdido la cuenta de los días que hemos estado en cuarentena, trabajando en casa en pijama y olvidando la última vez que salimos al aire libre.

El reportero de ABC News Will Reeve podría familiarizarse con la situación, excepto que parece haber olvidado algo un poco más importante: pantalones.

Aunque dice que tenía puestos unos “shorts”:

Hey put some pants on my guy pic.twitter.com/PpCIBRrjP5

— Adam Graham (@grahamorama) April 28, 2020