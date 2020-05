Santiago Cruz le canta a los desafíos cotidianos en «Hay Días»

El cantautor nos sorprende una vez más con un tema perfecto para los momentos difíciles. «Hay Días» es una composición de Santiago Cruz que habla sobre los altibajos que puede haber en la cotidianidad del ser humano. Esos momentos donde sencillamente: «Nos sentimos presos hasta de nuestra propia piel».

Con el incomparable sello que representa la música de Santiago Cruz, la canción nos pone a pensar con frases como: «Hay días en que voy volando al viento como un trozo de papel, días en que no respondo».

Santiago se considera un ‘contador de historias’ y lo ha demostrado a lo largo de su carrera musical. Con este sencillo cuenta esos sentimientos propios y tal vez, los de muchos otros, para los que hay días en los que hasta pensar se vuelve doloroso; momentos donde solo se espera que al extender la mano, alguien a quién amas este a tú lado. «Y en esos días, corazón, es que te pido por favor que no me sueltes».

El vídeo de la canción fue hecho por el mismo Santiago, acompañado Samuel y David, los dos hijos mayores de su esposa y su hija Violeta, «Salvador, el menor, prefirió quedarse jugando Mario Bros» cuenta el artista entre risas. Fue grabado a finales del mes de marzo en su casa ubicada en La Calera, cerca a Bogotá, donde todos se convirtieron en los directores y productores del clip: «La idea era hacer letreros para toda la canción, pero me di cuenta que no tenía suficiente cartulina, así que me tocó buscar otras opciones de imágenes».

Expresiones de melancolía y de alegría reflejan y acompañan la canción, pero lo mejor de todo es ver en la intimidad del hogar a un hombre de brazos abiertos que esta dispuesto a mostrar lo que es, un ser libre.

Con «Hay Días» sale también a plataformas digitales de música, la canción “No Estamos Solos”, un tema que Santiago regalo al mundo al inició de la cuarentena obligatoria para dar un mensaje de aliento en tiempos de Covid-19.