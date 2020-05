VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y FIESTA DE LA MADRE

Por: Carlos Fradique-Méndez

Abogado de Familia y para la Familia

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA (289)

De las preocupaciones que ha dejado el aislamiento en casa es el incremento de las denuncias por la violencia intrafamiliar y que puede ser mayor la violencia del hombre frente a la mujer. Es posible por la cultura machista que prevalece en nuestra sociedad y los psicólogos informan que la ansiedad, la falta de tolerancia, la actitud contestaría, el estrés y el alcohol pueden ser causas de ese incremento de violencia.

Los medios informan que las denuncias por maltrato contra la mujer han aumentado el 80%. Se han presentado cerca de 2500 informes a través de la línea púrpura, que es la 155.

La señora Vicepresidente ha hecho campaña para que las mujeres denuncien maltratos a ellas y a sus hijos menores de 18 años. Pero olvida, como lo olvidó el decreto 460 de 2020, que reglamenta el funcionamiento de las Comisarias de familia, que los hombres también pueden ser objeto de violencia y por sobre todo de desafíos, retos para que agredan. Lo digo con respeto y con conocimiento de causa y ojalá que los usuarios y usuarias de las Comisarias de familia no sean sujetos de maltrato por parte de empleados de estas oficinas.

Y echo de menos que no se haya puesto en práctica el art. 4 del Dto. 460 que dispone que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, los Ministerios de Justicia y Salud y Protección Social, el ICBF, los gobernadores y alcaldes hagan campañas de prevención de la violencia intrafamiliar. No he visto ninguna. Solo invitaciones para que las mujeres denuncien. ¿Uds. han visto alguna campaña sobre prevención?

Invito muy afectuosamente para que seamos tolerantes en la familia, para que ignoremos lo que nos puede molestar y vivamos lo más tranquilos posible hasta finales de mayo y del resto del año. Que la Divina providencia nos ayude a superar esta crisis y no olvidemos que Dios ayuda, si nosotros nos ayudamos. Sin nuestra ayuda, las ayudas de los demás es posible que no sirvan.

FIESTA DE LA MADRE

Durante esta experiencia de vida semejante a retiros espirituales en el hogar o como en un curso de inmersión total sobre la vida en familia, hemos compartido con nuestras madres y con nuestras esposas madres. Los resultados tienen miles de facetas, la mayor parte buena y con excepciones tristes.

De la madre ama de casa, limitada en su formación profesional, a la madre ejecutiva, cogobernante del hogar, empresaria, hay mucho trecho.

Pero todavía hay mujeres que no han superado esas barreras y siguen como esclavas de sus parejas o esclavas de sí mismas.

En un informe sobre familias con necesidades básicas no satisfechas escuché a una mujer de unos 38 años que confesó ser madre de 5 hijos y abuela de 2 nietos y que no tenía para comer. Vive en una simulación de casa de cartón y lata. Una vida rodeada de miseria.

Y luego escuché en las noticias internaciones que 850 millones de personas en el mundo sufren de hambre y cerca de 2000 millones viven con alimentación deficiente.

Casi el 30% de la población mundial. Y hay gobiernos que afirman que con ayuda de 70, 30 y hasta 15 dólares al mes satisfacen los derechos de estas familias. Inequidades que rompen el alma.

Y en los escritorios personas que acumulan y acumulan privilegios y obreros de la ciencia que hacen discursos vacíos y diagnósticos sin soluciones reales.

Para celebrar esta fiesta de la madre, única en siglos, propongo que durante esta cuarentena de varios días HAYA CERO EMBARAZOS así la mujer y el hombre sean mayores de 25 años y EDUCACIÓN, BUENA EDUCACIÓN PARA SER PROGENITORES RESPONSABLES. Gracias por COMENTAR Y REENVIAR esta lección a los 50 millones de colombianos. Los invito a visitar el DIPLOMADO EN EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA en mi página http://vidaenfamilia.com.co

Durante toda esta semana y este mes UN TRIBUTO DE ADMIRACIÓN a todas las madres de Colombia y del mundo. Dios las bendiga y las proteja por siempre.

SIGAMOS CULTIVANDO LA PAZ EN LA FAMILIA

Sigamos cultivando el respeto, las palabras decentes, la autoestima, el civismo, en nuestra familia, en nuestra sociedad y en Colombia para para tener un futuro en sana convivencia.

Bogotá, del 4 al 10 de mayo de 2020

