Bolsonaro insiste en acabar confinamiento: Brasil en su conjunto demanda volver a trabajar

–El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a criticar las medidas de confinamiento impuestas por los gobernadores de las regiones de su país para contener el brote de coronavirus e insistió en que debe terminarse. Dijo que a futuro el confinamiento traerá hambre, desempleo y miseria.

«Brasil en su conjunto demanda volver a trabajar. Esta irresponsable destrucción del empleo por parte de algunos gobernadores es inaceptable», afirmó Bolsonaro, tras aparecer sin mascarilla y liderar el evento que reunió a cientos de simpatizantes frente al Palacio del Altiplano en Brasilia.

Los pronunciamientos los hizo Bolsonaro no obstante que Brasil registra los mayores embates de la pandemia del Covid-19 entre los países de Ampérica Latina.

Brasil superó este domingo los 100.000 casos confirmados del nuevo coronavirus y las 7.000 víctimas mortales desde que inició la pandemia en el país, según el informe del Ministerio de Salud.

Por ello, 17 estados brasileños y el Distrito Federal, de un total de 27 unidades federativas, anunciaron en los últimos días que ampliarán las medidas de aislamiento social durante el mes de mayo para frenar el avance de la enfermedad.

A pesar de las recomendaciones de los expertos sobre mantener el distanciamiento social para interrumpir la cadena de contagios, el presidente Bolsonaro aseguró que «el precio» de esta medida será muy alto en el futuro y traerá «hambre, desempleo, miseria».

«Esto no es bueno y el país estará orgulloso de enfrentar sus problemas. Conocemos el efecto del virus, pero desafortunadamente muchos serán infectados. Es una realidad y tendremos que enfrentarla. No podemos hacer que el efecto secundario sea más dañino que el virus en sí, lo he estado diciendo durante 50 días», agregó el mandatario.

Por otra parte, las personas que asistieron a la convocatoria de esta jornada pidieron el cierre de la Corte Suprema y el Congreso, alegando la falta de independencia en las tres ramas del Gobierno. «Suficiente interferencia. No permitimos más interferencias. Nuestra paciencia se acabó», señaló Bolsonaro. (Con información RT yh Xinhua).