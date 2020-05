Brutal agresión a enfermera en paradero del SITP

Se trata de la enfermera del Hospital de Meissen, Patricia Castañeda, quien fue víctima de una brutal agresión el pasado fin de semana, cuando esperaba un bus del SITP para ir a su lugar de trabajo.

La trabajadora de la salud reveló detalles de la golpiza que le propinaron dos hombres, cuando la enfermera se encontraba en un paradero del SITP en el barrio San Carlos, al sur de Bogotá.

Castañeda contó que la agresión se registró 7:00 de la noche del pasado sábado cuando dos sujetos dos la tomaron por la espalda y la agredieron físicamente.

“Inmediatamente me halan del cabello, la mujer me dice es que ustedes los del sector de la salud, enfermera de quinta, son los que nos están infectando”. Ahí me golpearon y un hombre me dijo “ya tuvo su lección”, dijo la enfermera en entrevista con la emisora Blu Radio.

Tras la agresión, la enfermera fue auxiliada por un taxista, quien la recogió, la llevó hasta su trabajo y no le cobró la carrera.

La mujer recibió cinco días de incapacidad a causa de las lesiones que sufrió durante el ataque.