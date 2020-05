Paola Mami se estrena como heroína de videojuego en ‘Goteo’

La cantante chilena Paola Mami estrena su nuevo sencillo y video ‘Goteo’, tema que formará parte de su anticipado álbum debut.

Paola Mami nos intriga con un video musical que la convierte en heroína de videojuego de lucha callejera. “Mi parte favorita del proceso es crear ideas para los videos musicales. Para ‘GOTEO’, cuando escuché la mezcla final, por alguna razón imaginé un videojuego y dando golpes de karate. Me pareció una canción apta para un videojuego de acción, entonces contactamos a The Movement, una compañía productora de Argentina con quien he trabajado anteriormente con éxito, así que sabía que podía tenerle confianza con mi propuesta. ¡Y así cobró vida! Tuve que sudar dentro de un traje de látex, tuve bastantes ‘fallas técnicas de vestuario’, dos días de ensayos, para luego en el video pelear contra un luchador de WWE, un experto en artes marciales y uno en taekwondo, y sin embargo The Movement me hizo lucir como la más cool de todos”, cuenta la chilena.

De la autoría de Paola Mami y El Guincho, quien también funge como productor, ‘GOTEO’ fusiona ritmos urbanos con sonidos futuristas.

Paola Mami explica que el título tiene dos significados interesantes: “La propuesta musical de esta canción es algo que yo había querido realizar desde hace tiempo, e intenté llevarla a cabo en otras canciones pero no funcionó, ja. Pero en el momento que escuché los arreglos de Guincho y su sonido que me recordaban a gotas de agua, sabía que ese tenía que ser el concepto de ‘Goteo’. El título se refiere a la calidad humana de tener frescura, de tener magnetismo, y este tema tiene mucho de eso y un nuevo sonido fresco, así que ¡el título le queda perfecto!”

Desde su debut a finales del 2017, nos ha deleitado con canciones originales incluyendo ‘Not Steady’ que cuenta con más de 74 millones de reproducciones. Paloma Mami también ha obtenido dos discos de Doble Platino con ‘No Te Enamores’ (111 millones de views) y ‘Fingías’ (77 millones). Mientras tanto, ‘Don’t Talk About Me’ y ‘Mami’ son acreedores al Disco de Oro.

Recientemente, Paloma concluyó su primera gira por Estados Unidos y actualmente se encuentra trabajando en su disco debut.