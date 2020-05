Profamilia revela efectos en salud mental de colombianos por cuarentena

Los jóvenes entre los 18 y los 29 años son el grupo poblacional más afectado por la cuarentena. El 75% de los encuestados asegura haber sufrido algún efecto en su salud mental por el aislamiento.

Para atender gratuitamente los problemas de salud mental o salud sexual y reproductiva, la Fundación Santo Domingo y Profamilia habilitaron una plataforma virtual y una línea telefónica.

El Estudio de solidaridad: respuesta social a las medidas del Gobierno para controlar el nuevo coronavirus durante la etapa temprana en Colombia realizado por Profamilia, con el apoyo del Imperial College of London, entre el 8 y el 20 de abril, reveló que el 75 % de 3,549 encuestados han tenido alguna afectación en su salud mental durante la cuarentena decretada por el gobierno colombiano para hacer frente a la pandemia del COVID-19.

De este 75 % que asegura haber tenido alguna afectación mental durante la cuarentena, el 54 % dice haberse sentido nervioso, el 53 % cansado, el 46 % impaciente y el 34 % ha sentido rabia o ira por el aislamiento, siendo los jóvenes entre los 18 y 29 años los más afectados por la situación.

“Con este estudio buscamos entender los impactos de las medidas no farmacológicas implementadas en Colombia como el aislamiento preventivo obligatorio y concluimos que hay factores de riesgo para la salud mental de los colombianos que deben ser analizados y tenidos en cuenta durante esta situación atípica que estamos viviendo por la pandemia del COVID-19” aseguró Marta Royo, Directora Ejecutiva de Profamilia.

Los encuestados fueron divididos en tres grupos, de acuerdo con el nivel de afectación a la salud mental que han sufrido durante el periodo de cuarentena. El primer grupo, catalogado como “los que sufren” corresponde al 26% del total de la muestra y en su mayoría está compuesto por mujeres (73%) menores de 29 años y por personas que reciben ingresos familiares inferiores a 2 millones de pesos. De acuerdo al estudio, 3 de cada 4 personas de este grupo han sufrido problemas de ansiedad y depresión.

El segundo grupo catalogado como “los que resisten” equivale al 34% del total de la muestra y está compuesto en su mayoría por hombres menores de 39 años a los que se les ha hecho difícil acoger las medidas de autoaislamiento, pero que aun así las han acatado. Cerca de la mitad de quienes lo componen cuentan con ahorros para sobrevivir durante la cuarentena y no ven al virus como algo cercano. El 12% de estas personas han dado señales de nerviosismo, ansiedad o depresión.

Finalmente, se encuentra el grupo de “los que aceptan” que equivalen al 40% del total de los encuestados. En su mayoría son personas mayores de 49 años que no sienten el virus como algo cercano a ellos y tienen buenos ingresos, por lo cual las medidas no les afectan en su forma de vivir. Si bien este grupo poblacional presentó alteraciones emocionales, no alcanzó niveles considerables.

Ante esta situación y el aumento en los casos de violencia intrafamiliar, Profamilia realizó una alianza con la Fundación Santo Domingo para operar la plataforma www.porquequieroestarbien.com en la cual los colombianos podrán recibir atención psicológica o de salud sexual y reproductiva de forma gratuita.

Esta plataforma surge como un centro de apoyo gratuito en línea, al que todos los colombianos podrán acceder desde su casa, si están viviendo algún tipo de maltrato, se sienten tristes, sienten miedo o tienen alguna duda sobre anticoncepción o sobre su vida sexual.

En ella recibirán orientación psicológica e información sobre las oportunidades para estar y sentirse bien, durante todo este año y tener una vida totalmente plena. “El aumento en el número de casos de violencia intrafamiliar, en consultas sobre suicidio, así como en salud sexual y reproductiva, en medio del aislamiento es una realidad”, explicó Royo.

Para lograr su objetivo, los expertos de la Fundación Santo Domingo y Profamilia estarán disponibles a través del portal, la línea 300 912 5231 y el chat de WhatsApp 320 616 2424, para brindar apoyo en cuatro ejes: violencia física o psicológica, autocuidado, manejo de emociones y resolución de conflictos, y salud sexual y reproductiva.