Reactivados trámites a través del RUNT mediante autenticación virtual de identidad

Para proteger a los ciudadanos del contagio del COVID-19 y reactivar trámites que requieren validación biométrica mediante la plataforma del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se permitirá la autenticación virtual como mecanismo alternativo para la validación de la identidad de los ciudadanos.

En ese sentido, se está desarrollando la provisión de servicios de autenticación de dos formas, una para actores que posean plataformas tecnológicas que interactúen con el RUNT mediante web service y otra. mediante la implementación de una funcionalidad especial, como alternativa, para los organismos de tránsito y direcciones territoriales que no dispongan de estas herramientas y que acceden a los trámites desde la plataforma HQ-RUNT lo cual ha sido informado mediante circular MT No.: 20204000182061 del 30 de abril de 2020 y que contiene el listado de los organismos de tránsito que cuentan con plataformas tecnológicas que interactúan con el Registro Único Nacional de Tránsito -RUNT, complementado por la circular MT No.: 20204000184191 del pasado 2 de mayo.

“Con el objetivo de reactivar los trámites realizados por los organismos de tránsito y direcciones territoriales del Ministerio de Transporte, estamos implementando diferentes alternativas de manera virtual que permitan la autenticación de identidad del ciudadano en los diferentes trámites, de tal manera que se pueda minimizar el riesgo de contagio del coronavirus Covid-19 a través del sistema RUNT”, indicó la Viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama Rojas.

Es importante resaltar que, de acuerdo con lo establecido por el Ministerio de Transporte, la aplicación del desarrollo tecnológico efectuado por la Concesión RUNT S.A., en reemplazo de la validación biométrica, se realizará en dos fases a partir de hoy y estará disponible en todos los organismos de tránsito distritales, departamentales y municipales, que cuentan con plataformas tecnológicas que interactúan con el Registro Único Nacional De tránsito (RUNT).

Finalmente, la Superintendencia de Transporte será la encargada de inspeccionar, vigilar y controlar que los organismos de tránsito cumplan con todas las disposiciones establecidas desde el Ministerio de Transporte.