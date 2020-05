Cifras de coronavirus en Colombia hoy 5 de mayo: 8.613 infectados, 2.013 pacientes recuperados y 378 muertes

El Ministerio de Salud publicó el reporte de este 05 de mayo de 2020, de casos nuevos, recuperados y número de fallecidos por el coronavirus.

Para este 5 de mayo, el informe señala que se presentaron 206 recuperados, 640 nuevos casos de contagio y 20 personas fallecidas.

Con estas cifras, el total de contagiados llegó a 8.163 en Colombia, Hay 2.013 personas recuperads de la enfermedad, mientras que los fallecidos llegaron a 378.

En la tarde de hoy el presidente Iván Duque anunciaría que después del 11 de mayo, fecha en que culmina la cuarentena, la extensión del aislamiento social por al menos dos semanas más; por lo que finalmente el 25 de mayo Colombia regresaría a una aparente normalidad.

La decisión habría sido tomada por el Ejecutivo, luego de reunirse con el equipo de expertos en Casa de Nariño, decidiendo además que a partir de este 11 de mayo se llevará a cabo la apertura gradual de algunos sectores económicos para reactivar la economía.

Así las cosas, el gobierno podría ordenar la eventual reactivación económica de más de 800 municipios en todo el territorio colombiano en los que hasta el día de hoy no han reportado ni un solo caso de covid-19.

Según lo que ha trascendido, en los territorios donde no hay casos se podrían reabrir negocios populares como papelerías, tiendas, talleres, etc. No obstante, los negocios cuyo funcionamiento tengan mucha afluencia de personas, como restaurantes, discotecas, bares, cines, parques, etc.; aún no tendían luz verde.