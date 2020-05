Desde el 23 de marzo se han realizado 26 vuelos humanitarios de repatriación de colombianos

La cifra la entregó el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, ante la Comisión Sexta, donde se analizó la situación del sector aéreo en medio de la pandemia.

La Comisión Sexta se reunió virtualmente con el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, y con los representantes de diferentes aerolíneas, con el fin de analizar y debatir la situación de este gremio durante la crisis por la pandemia del Covid-19.

El Director de la Aerocivil presentó en su intervención un informe de las medidas que se han manejado durante el aislamiento preventivo. Respecto a los servidores públicos de esa entidad informó que se ha venido adoptando documentos técnicos, “dirigidos a nuestro personal misional de información aeronáutica, extinción de incendios, control de tránsito aéreo, técnico de soporte, técnico para atender esta contingencia”, dijo.

Desde el 23 de marzo se han llevado a cabo 26 vuelos humanitarios de repatriación de colombianos. “El procedimiento para el transporte con fines humanitarios, de repatriación, ambulancias aéreas y mensajería humana que transportan progenitores hematopoyéticos se encuentra publicado en la página web de la Aerocivil”.

Salazar afirmó que se espera una disminución del 34% en ingresos corrientes del año 2020. “Proyectamos una caída cercana de los 468 mil millones de pesos, una disminución del 34% de los ingresos que teníamos previstos para este año”.

La Aereocivil ha venido adoptando al interior medidas para revisar la programación presupuestal y diferir alguno de los gastos y proyectos que previstos para este año y precisamente lograr atender esa situación de déficit, “Los gastos de funcionamiento de la Aeronáutica Civil se encuentran garantizados, esto es esencial para garantizar el funcionamiento del mismo sector y en este orden de ideas esperamos que la Aeronáutica Civil este año pueda responder a las necesidades en esta fase tan crítica que vive la aviación colombiana”, puntualizó.

Dentro de las medidas de alivio para la industria aérea, expresó que se adoptó una especie de excepción en el tema de cumplimiento en los slots aeroportuarios, en las tasas de parqueo de aeronaves para todas las empresas que dejaban sus flotas en tierra y el aplazamiento de impuestos de timbre.

“El Gobierno nacional viene implementando medidas que además de ser transversales también algunas de ellas son enfocadas en nuestro sector, en el Decreto 461, por ejemplo, cambia el calendario de pago de IVA”, dijo.

En relación con el plan de conectividad esencial para la aviación civil, aseguró: “Lo que nosotros prevemos es que la reactivación del transporte aéreo se dará de manera progresiva y que se desarrollará con base en unos principios, en los cuales las personas son lo más importante. Desarrollaremos una reactivación de cualquier operación aérea con principios como la responsabilidad, viaje responsable y la comunicación”

Según Salazar, el plan de conectividad esencial se ha diseñado sobre la base de unas etapas, la inicial de activación selectiva que básicamente plantea la reactivación de operaciones principales en el país. Hemos creado un concepto que denominamos slots sanitarios en el plan de conectividad, que básicamente lo que busca es que se balancee la capacidad que tiene un aeropuerto de procesar cierto número de vuelos por hora, garantizando que las medidas de bioseguridad y distanciamiento social se están cumpliendo”.

Con los protocolos de bioseguridad dijo: “Venimos trabajando con el Ministerio de Salud y tenemos por fases como nosotros vamos a cuidar al pasajero, antes y durante el vuelo, en el desembarque”.

A su vez, Andrés Uribe, gerente de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, señaló durante el debate que las pérdidas del sector en el país estarían en el orden de los USD $3.500 millones y agregó que “este sector genera 2,7 del PIB, siendo dinamizador de la economía y contribuyendo al flujo de comercio, inversión y formación de capital”.

De acuerdo con Uribe, 285.000 empleos pueden estar en peligro si no se hace nada, “ya se han hecho algunas cosas importantes, pero definitivamente es un sector que de no pasar las siguientes fases, pues es un sector que va a poner en riesgo todos estos empleos y el PIB. Estamos hablando de dos fases importantes y una es de sobrevivencia y después una fase de recuperación para esta fase de supervivencia la liquidez es el factor esencial”.

Para el representante de Avianca, Anko Van Der Werff, este es un momento único para la industria, el mercado va a cambiar, “cuando está crisis termine tenemos que reinventarnos para salir adelante, tenemos el reto de volar dando seguridad y confianza a nuestros clientes mientras luchamos por ser rentables. Si bien el Gobierno nacional ha actuado de manera rápida y con certeza ahora es importante este espacio en el Congreso, compartir algunas alternativas de acción”.

Seguidamente, Félix Antelo, de Viva Air, dijo que esta es una compañía que llegó a revolucionar el transporte aéreo en Colombia ya que “fuimos la primera línea de bajo costo y permitió que los precios en promedio bajaran un 50% y 60% permitiendo lo que nosotros llamamos la inclusión aérea, la democratización y lograr ser una ayuda para que Colombia cada vez más gente pudiera volar”, también manifestó que el Covid llegó en una etapa de expansión doméstica en unas rutas nacionales en la apertura de Cali, Barranquilla, nuevas rutas internacionales, también íbamos a empezar a volar varios destino de Medellín y Bogotá.

Santiago Álvarez, de Latam, dijo durante su presentación que “mucho de lo dicho va alrededor de la importancia estratégica del sector y sin duda Colombia es un mercado estratégico e importante y no en vano, las tres aerolíneas más importante de la región se encuentran operando activamente aquí”.

Llegado el turno para los senadores de esta comisión, quienes coincidieron en la necesidad de apoyar el servicio público aéreo y garantizar la conectividad del país.

El congresista Jorge Guevara pidió al director de la Aeronáutica Civil tomar medidas concretas que permitan resolver medidas concretas que resuelvan los problemas del aeropuerto Caucaya.

Por su parte, el legislador Julián Bedoya consideró que a la Aeronáutica Civil le faltó tomar las medidas necesarias, con rigurosidad para evitar que en Colombia de importar el virus del Covid-19, “ya que en el país se tomaron las medidas posteriormente a que se iniciaran los contagios”.

A lo anterior se unió su colega Carlos Andrés Trujillo, quien dijo: “Quisiéramos que nos responda claramente esos protocolos de bioseguridad en el inicio de la pandemia, por qué tardaron tanto y permitieron que la importación del virus llegara a nuestro país y creciera de manera desmesurada en los primeros momentos antes del cierre total de los vuelos, porque sin duda alguna esa primera semana como era responsabilidad de la Aeronáutica fallaron en los protocolos de lo cual podemos dar fe”.

Se refirió también a los tiquetes que ya algunos usuarios tenían pagos y se digirió al director Salazar, a que le preguntó: “¿Qué protocolos hay definidos por parte de la Aeronáutica para esas devoluciones que están pidiendo los usuarios?”.

Por su parte, la senadora Ruby Chagüi reconoció

la manera activa como el Gobierno ha expedido algunos decretos y unas medidas para ayudar las aerolíneas que están teniendo dificultades por la emergencia, al tiempo que pidió “salvaguardar la operación del sector no a ninguna aerolínea en particular, proveer flujo de caja y garantizar algunos ingresos para miles de personas que viven en este sector”. También resaltó la disponibilidad que han tenido los 68 aeropuertos con 2.399 operaciones de transportes de carga como alimentos productos no perecederos y todo lo que tiene que ver con el tema de salud.

A su turno, la legisladora Criselda Lobo dijo:

“Por supuesto que esta crisis ha afectado a muchos sectores al turismo, al comercio, a la recreación, la educación, el transporte y dentro de este se encuentran las aerolíneas, pero desafortunadamente en otros tiempos no hubo esa solidaridad de las aerolíneas con los usuarios, y ejemplo de ello lo tenemos cuando se interrumpió la circulación vial de la vía llano, Ahí no hubo ningún tipo de consideración con la gente, unos tiquetes sin peso, sin techo y sin piso por las nubes, Eso no tiene presentación”.

La senadora Ana María Castañeda expresó que el transporte aéreo es uno de los más damnificados en esta crisis, y que son prácticamente incalculables los costos, las pérdidas que el sector percibirá, así como también es incierto todavía el tiempo que necesitará para reponerse, “tenemos claridad de que son alrededor de 600 mil empleos y 169 mil empleos directos que genera este sector, por eso es que quiero detenerme en que la contemplación de medidas encaminadas a la mitigación de la crisis económica en la que se verá inmersa las aerolíneas debe ser prioridad de la agenda del Gobierno”. Enfatizó en que este es un sector que merece una regulación teniendo en cuenta los factores específicos de afectación y que es necesario tomar medidas adicionales a las ya tomadas, que contribuyan a ofrecer liquidez.

Para finalizar, retomó la palabra el director de la Aeronáutica Civil, Juan Carlos Salazar, quien agradeció el interés de todas las preocupaciones, recomendaciones y llamados de atención, “Está definitivamente es la mejor forma para construir un sector de aviación civil diferente”.

El presidente de la Comisión, Horacio José Serpa, solicitó crear una comisión accidental, en donde a partir de la próxima semana se inicie con la Aerocivil, y los ministerios de Transporte y de Hacienda una reunión para estudiar ayudas que requiere el sector aeronáutico en Colombia y afirmó que el Estado debe intervenir solo en caso de que el mercado no ofrezca una solución a los problemas de liquidez de las aerolíneas.