Gobierno anuncia 2 semanas más de cuarentena con apertura por fases de varios sectores

En la tarde de hoy el gobierno de Iván Duque anunció que después del 11 de mayo la extensión del aislamiento social o cuarentena se extenderá por al menos dos semanas más; por lo que finalmente el 25 de mayo Colombia regresaría a una aparente normalidad.

La decisión habría sido tomada por el Ejecutivo, luego de reunirse con el equipo de expertos en Casa de Nariño, decidiendo además que a partir de este 11 de mayo se llevará a cabo la apertura gradual de algunos sectores económicos para reactivar la economía.

Dentro de loa alocución, Duque afirmó que los niños entre 6 y 17 años podrán salir tres veces a la semana por media hora al día, acompañados de un adulto responsable que no sea adulto mayor ni tenga pre existencias de enfermedad severa.

El gobierno también ordenó la reactivación económica de más de 800 municipios en todo el territorio colombiano en los que hasta el día de hoy no han reportado ni un solo caso de covid-19.

Según lo informado, en los territorios donde no hay casos se podrían reabrir negocios populares como papelerías, tiendas, talleres, etc. No obstante, los negocios cuyo funcionamiento tengan mucha afluencia de personas, como restaurantes, discotecas, bares, cines, parques, etc.; aún no tendían luz verde.

“Yo quiero compartirles a ustedes que, a partir del 11 de mayo, entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la salud”, afirmó el Jefe de Estado durante el programa diario de televisión ‘Prevención y Acción’.

“Vamos a darles la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía y ahí vamos a tener sectores industriales”, agregó el Mandatario.

Las medidas se tomaron luego de evaluar el comportamiento del virus en el país, por parte del Ministerio de Salud y el equipo de expertos, epidemiólogos e infectólogos.