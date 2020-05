Gobierno anunciaría 2 semanas más de cuarentena con apertura por fases de varios sectores

En la tarde de hoy el gobierno de Iván Duque anunciaría que después del 11 de mayo, fecha en que culmina la cuarentena, la extensión del aislamiento social por al menos dos semanas más; por lo que finalmente el 25 de mayo Colombia regresaría a una aparente normalidad.

La decisión habría sido tomada por el Ejecutivo, luego de reunirse con el equipo de expertos en Casa de Nariño, decidiendo además que a partir de este 11 de mayo se llevará a cabo la apertura gradual de algunos sectores económicos para reactivar la economía.

Así las cosas, el gobierno podría ordenar la eventual reactivación económica de más de 800 municipios en todo el territorio colombiano en los que hasta el día de hoy no han reportado ni un solo caso de covid-19.

Según lo que ha trascendido, en los territorios donde no hay casos se podrían reabrir negocios populares como papelerías, tiendas, talleres, etc. No obstante, los negocios cuyo funcionamiento tengan mucha afluencia de personas, como restaurantes, discotecas, bares, cines, parques, etc.; aún no tendían luz verde.

La puesta en marcha de todos los sectores económicos del país al parecer será liderada por Federico Hoyos, quien hace un mes asumió como consejero para Asuntos Políticos y que sería el nuevo consejero para las Regiones.