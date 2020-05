Proyecto Borrón y Cuenta Nueva en las Centrales de Riesgo, a un debate de ser ley

Por mayoría absoluta fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara el proyecto que modifica el habeas data financiero, más conocido como Borrón y cuenta nueva en las Centrales de Riesgo de autoría de los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco.

La iniciativa pasa así a último debate en la plenaria de la Cámara para luego convertirse en Ley de la República.

Este proyecto contempla una amnistía por única vez para los colombianos que se pongan al día en los doce primeros meses de vigencia de la ley y para quienes lo hayan hecho con anterioridad. Esta proposición fue radicada por el senador Barguil para extender la amnistía de 6 meses (como estaba inicialmente en la ponencia) a un año y así dar tiempo para que las personas que atraviesan una difícil situación por la coyuntura del coronavirus puedan pagar sus deudas y salir de las Centrales de Riesgo.

“Si este proyecto era importante antes de la crisis por la que atravesamos, hoy es doblemente importante. Millones de colombianos que se quedaron sin trabajo, empresas que se están quebrando, va a traducirse en muchas personas reportadas negativamente. Esta ley se vuelve un mecanismo para generar la reactivación económica que el país requiere. Esta ley rescata a miles de personas del gota a gota y el paga diario y les da una segunda oportunidad a los ciudadanos para que recuperen su vida crediticia”, explicó el senador Barguil.

#GranNoticia PASA A ÚLTIMO DEBATE nuestro proyecto de #BorrónYcuentaNueva en Centrales de Riesgo @velascoluisf Ha sido aprobado en 3er debate de @ComisionPrimera y pasa a 4to debate en plenaria @CamaraColombia. Agradecimientos a @JuanKarloslos @clorduy @HarryGonzalez pic.twitter.com/8aBVqIUtWN — DAVID BARGUIL (@davidbarguil) May 5, 2020

“La realidad es que si usted tiene un reporte negativo en una base de datos y así le llega al gerente del banco, de entrada -especialmente si usted es un pequeño o mediano empresario- le dicen´: ‘qué pena, vaya arregle ese problema con Datacrédito porque si no lo hace ni siquiera podemos estudiar el crédito’. Datacrédito no puede seguir siendo utilizado como un mecanismo de cobro sino de análisis. Se viene una situación muy dura y el mecanismo a mediano y largo plazo para recuperar la economía del país será el crédito”, señaló el senador Velasco.

Otros beneficios de este proyecto de ley son:

– Si la persona tiene una deuda menor al 15% del salario mínimo (menos de $131.670), deberán notificarle dos veces antes de reportarlo para que tenga tiempo de pagar y así evite que lo incluyan en las llamadas “listas negras”.

– El tiempo del reporte negativo en las Centrales de Riesgo corresponderá al mismo tiempo de la mora o máximo 2 años, no como ocurre hoy en día que es el doble del tiempo de la mora y máximo 4 años.

– La calificación crediticia de un ciudadano deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Actualmente, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.

– La consulta de información crediticia será gratuita para el titular siempre y en todos los canales, y no disminuirá la calificación.

– Se protege a las víctimas de suplantación personal. A través de un procedimiento especial, estas personas podrán ejercer el derecho al habeas data y mantener su buen nombre.

– La información de la historia crediticia en bases de datos no podrá usarse para tomar decisiones laborales ni para otros fines diferentes al análisis de riesgo.

– Todas las obligaciones que se contrajeron antes del inicio de la emergencia sanitaria y durante los seis meses siguientes a la finalización de la misma, no podrán ser reportadas negativamente

– Las Mipymes que tengan reportes negativos por valores inferiores al 5% de los activos del 2019 podrán solicitar la suspensión de los mismos durante los seis primeros meses de vigencia de la ley.

– Los pequeños productores del sector agropecuario que tengan créditos inferiores a 10 salarios mínimos mensuales podrán solicitar la suspensión de los reportes negativos durante los seis primeros meses de vigencia de la ley.

– Para quienes representen al sector turismo y cancelen sus obligaciones dentro de los primeros seis meses de vigencia de la ley serán sacados inmediatamente de las Centrales de Riesgo.