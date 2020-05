Claudia López: Seguiremos reorganizando a Bogotá 24 horas para una reapertura gradual y segura

Loterias

Loterías y chances del 5 de mayo en Colombia:

DORADO

Mañana 2630 – Noche 9723

CULONA

Día 4351 – Noche 8719

ASTRO SOL

7680 -Signo Géminis

ASTRO LUNA

5168 – Signo Aries

PIJAO

1575

PAISITA

Día 8618 – Noche 0960

CHONTICO

Día 8067 – Noche 5834

CAFETERITO

Tarde 1429 – Noche 7828

SINUANO

Día 1569 – Noche 8989

CASH THREE:

Día 568 – Noche 856

PLAY FOUR:

Día 7414 – Noche 2017

WIN FOUR:

6959

EVENING:

2210

CARIBEÑA

Día 3611 – Noche 0918

MOTILON

Tarde 3958 – Noche 4005

FANTÁSTICA

Día 1279 – Noche 5387

ANTIOQUEÑITA

Día 6567 – Tarde 7132