Colombia retornará a la vida productiva el 11 de mayo, pero seguirá en cuarentena dos semanas más

–A partir del 11 de mayo se reactivará en Colombia la vida productiva en forma paulatina, aunque el aislamiento preventivo obligatorio continuará rigiendo dos semanas más, esto es, hasta el 25 de mayo, notificó el presidente Iván Duque Márquez, quien también anunció que autorizará la apertura económica en municipios que no tienen registros de Covid-19, con algunas excepciones y sin dejar de proteger la salud y la vida.

En la prolongación de la cuarentena seguirán cerradas las fronteras internacionales y las restricciones al transporte aéreo internacional y nacional hasta el 30 de mayo. En esa fecha se analizará si la medida continúa o se elimina.

“Quiero compartirles a ustedes que a partir del 11 de mayo, entre el 11 de mayo y el 25 de mayo, nosotros vamos a extender el Aislamiento Preventivo Obligatorio, pero recuperando espacio de vida productiva, pero hacerlo con la responsabilidad de seguir protegiendo la vida y seguir protegiendo la salud”, afirmó el Jefe de Estado en el programa diario de televisión ‘Prevención y Acción’.

“Vamos a darles la oportunidad a otros sectores para que también vayan dinamizando nuestra economía y ahí vamos a tener sectores industriales”, agregó el mandatario.

Según el jefe del Estado el Aislamiento Preventivo Obligatorio se extenderá entre el 11 y el 25 de mayo próximo, con excepciones adicionales que tienen que ver con sectores de manufactura e industria.

Con respecto a los nuevos sectores productivos, mencionó las “ventas al por mayor de automotores” y agregó que “vamos a tener la venta al por mayor de muebles, vamos a tener la venta al por mayor de otros artículos que son importantes en nuestra sociedad, y vamos a empezar a dar pasos de activación de comercios que tengan niveles de responsabilidad y aplicación de protocolos”.

El Jefe de Estado también hizo referencia a la apertura de “las lavanderías, que pueden prestar su servicio a domicilio, las papelerías y las librerías, porque eso demuestra que estamos dando pasos como país, responsablemente, para ir reactivando nuestra economía y, al mismo tiempo, salvando vidas y protegiendo la salud”.

Explicó que las medidas se tomaron luego de evaluar el comportamiento del virus en el país, por parte del Ministerio de Salud y el equipo de expertos, epidemiólogos e infectólogos.

De otro lado, el presidente Duque hizo énfasis en la importancia de reactivar con responsabilidad la vida productiva en los municipios sin Covid-19.

Al respecto, el Jefe de Estado dijo que en estos municipios las restricciones serán claras: “no aglomeraciones, no bares, no discotecas, restaurantes solo para recoger la comida o domicilios. Y que tengamos, también, no aglomeraciones por eventos culturales ni deportivos”.

En este sentido, el Gobierno Nacional definió que solo a través de una certificación expedida por el Ministerio de Salud, los municipios sin covid-19 podrán dar apertura a su actividad económica y, además, los alcaldes deben tramitar la respectiva solicitud ante el Ministerio del Interior.

El presidente advirtió que si el Instituto Nacional de Salud (INS) llega a certificar la existencia de un caso de covid-19 en un municipio, de forma automática se deben restringir las aperturas de los sectores económicos realizados, y de inmediato se aplicarán los lineamientos establecidos de forma general para los entes territoriales afectados por el virus.

El Presidente Duque destacó que entre las nuevas medidas se autoriza la salida de niños de sus casas, bajo unas restricciones y por un periodo de tiempo definido.

Resaltó que “hay muchos niños que llevan tiempo en sus casas y que quieren tener un espacio en el día para poder recibir la luz del sol. Y aquí el Ministerio de Salud ha trabajado con los expertos y ha determinado que, a partir del 11 de mayo, los niños entre los 6 y los 17 años” van a poder salir tres veces a la semana, media hora al día y en compañía de un adulto.

El Jefe de Estado subrayó que, según expertos, a los niños menores de seis años no les recomienda salir en este momento, “porque estamos, también, en un pico de enfermedades respiratorias”.

Entre las medidas para evitar el crecimiento exponencial del covid-19, el Gobierno Nacional decidió mantener el aislamiento para los adultos mayores de 70 años, los jóvenes y niños, así como para las personas con alto riesgo por hipertensión, problemas respiratorios y diabetes, entre otras afecciones.

En este sentido, se decidió que los jardines infantiles, colegios y universidades seguirán cerrados.

En el mismo orden de ideas, el equipo de Gobierno decidió mantener cerradas las fronteras internacionales, y las restricciones al transporte aéreo internacional y nacional hasta el 30 de mayo. En esa fecha se analizará si la medida continúa o se elimina.

En relación con el transporte aéreo nacional, se señala que solo se habilitará la operación en los casos permitidos, es decir, orden público, de carácter humanitario y servicios del Estado.

El transporte público en las ciudades será permitido con una capacidad máxima del 35 por ciento y el transporte intermunicipal permanecerá restringido, solo con las excepciones de abastecimiento y transporte conurbado.

También se mantendrá el distanciamiento físico, es decir, esto es, la prohibición de las aglomeraciones, los eventos públicos y las reuniones sociales en viviendas o en establecimientos comerciales.

Al continuar el aislamiento por dos semanas más, se continuará fomentando el trabajo en casa y el teletrabajo por parte de todas las empresas y actividades en donde sea posible aplicarlos.

El presidente Duque afirmó : Si bien hay algunos sectores que aún no van a poder recuperar esa vida productiva, esos sectores tienen que tener un mensaje de certidumbre y de esperanza. Y desde ya estamos trabajando con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y con el Ministerio de Salud, también, para adoptar esos protocolos e ir reinventando esas tareas para cuando vayamos dando el paso siguiente.

Pero el trabajo está en acción y seguirá en acción por el bien de los colombianos. Y eso me lleva, también, a referirme a unos aspectos que tienen que ver con nuestra vida, con nuestra vida cotidiana, agregó.

Dijo de otra parte que en el marco de estas medidas seguirá trabajando con los alcaldes, con los gobernadores, que «vayamos midiendo esa gradualidad y que los alcaldes vayas llevando la aplicación de esos protocolos que están en la resolución 0666 más los que se habilitarán por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio en los próximos días. Porque esto nos permite, también, trabajar desde lo local».

Y hay muchas personas que me han hecho preguntas puntuales. ¿En la medida que se van liberando estos sectores, qué va a pasar? Por ejemplo, con las actividades deportivas que ya empezaron días atrás.

Ahí los alcaldes seguirán teniendo la herramienta del pico y género. Y podrán, también, regular esa hora en la que se practica el deporte, precisó.

El primer mandatario hizo énfasis en que «todo esto se hará con el rigor de los protocolos. Todo eso se adelantará buscando que la cultura ciudadana sea la que nos guíe para seguir avanzando».

Y complementó: «Si vemos luces de alerta, no dejaremos en tomar decisiones drásticas y necesarias para proteger la vida y la salud. Pero pongámonos todos, así como lo hemos hecho en equipo hasta ahora, a que nuestro comportamiento sea el que guie próximos pasos».