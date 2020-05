Comisión Europea pronostica recesión histórica para 2020

–La Comisión Europea aseguró, en un pronóstico económico, que a pesar de una respuesta política a niveles de la Unión Europea (UE) y nacional, la economía de la UE experimentará una recesión de proporciones históricas este año debido a la pandemia del coronavirus.

La comisión proyecta que la economía en el área del euro se contraerá en un récord de 7,75 por ciento en 2020 y crecerá 6,25 por ciento en 2021. Por su parte, se prevé que la economía de la UE se contraerá 7,5 por ciento en 2020 y crecerá alrededor de 6 por ciento en 2021.

Debido a que la pandemia ha afectado a todos los Estados miembros de la UE, el choque económico será simétrico, pero en diferentes niveles. El descenso más agudo en la producción económica será de 9,75 por ciento en Grecia, mientras que Polonia tendrá mejores resultados, con una contracción de 4,25 por ciento, de acuerdo con el pronóstico.

La tasa de desempleo en el área del euro podría aumentar de 7,5 por ciento en 2019 a 9,5 por ciento en 2020 antes de disminuir a 8,5 por ciento en 2021. En la UE, se prevé que la tasa de desempleo aumente a 6,7 por ciento en 2019, a 9 por ciento en 2020 y que luego baje a alrededor de 8 por ciento en 2021.

Se espera que los precios al consumidor caigan significativamente debido al descenso en la demanda y a la drástica caída en los precios del petróleo, lo cual en conjunto debe más que compensar los incrementos de precios aislados causados por la interrupción de la oferta debido a la pandemia, señala el pronóstico.

Se prevé que la inflación en el área del euro sea de 0,2 por ciento en 2020 y de 1,1 por ciento en 2021. Para la UE, la inflación podría ascender a 0,6 por ciento en 2020 y a 1,3 por ciento en 2021.

«Europa está experimentando un choque económico sin precedente desde la Gran Depresión», señaló el comisionado europeo para Asuntos de Economía, Paolo Gentiloni.

La pandemia del coronavirus ha afectado severamente el gasto del consumidor, la producción industrial, la inversión, el comercio, los flujos de capital y las cadenas de suministro. La esperada reducción progresiva de las medidas de confinamiento debe establecer el escenario para la recuperación. No obstante, no se espera que la economía de la UE tenga una recuperación completa de las pérdidas de este año para fines del año 2021. La inversión seguirá reprimida y el mercado laboral no se habrá recuperado por completo.

La UE y los países miembros han gastado fuertemente para apoyar a la economía y, como resultado, se espera que el déficit gubernamental agregado del área del euro y de la UE aumente de sólo 0,6 por ciento del PIB en 2019 a alrededor del 8,5 por ciento en 2020, antes de caer a alrededor de 3,5 por ciento en 2021.

Luego de haber estado es una tendencia a la baja desde 2014, la proporción entre deuda pública y PIB está lista para aumentar. En el área del euro, se pronostica que crezca de 86 por ciento en 2019 a 102,75 por ciento en 2020 y que disminuya a 98,75 por ciento en 2021. En la UE, se pronostica que crezca de 79,4 por ciento en 2019 a cerca de 95 por ciento este año antes de disminuir a 92 por ciento el año próximo.

El órgano ejecutivo de la UE subrayó también que el pronóstico, donde la línea base asume que los cierres se levantarán gradualmente a partir de mayo, es ensombrecido por un grado de incertidumbre mayor que el normal. Los riesgos que rodean este pronóstico son excepcionalmente grandes y concentrados a la baja. Por ejemplo, un pandemia más severa y duradera que lo previsto actualmente podría causar una caída mucho mayor en la economía. (Información Xinhua).