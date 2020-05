Estos son los lineamientos para apertura de la vida productiva en municipios No Covid

–El gobierno nacional ratificó este miércoles los lineamientos para la apertura de la vida económica de los municipios No Covid, y aclaró que es importante que los habitantes de estas zonas se ciñan a las disposiciones del ejecutivio nacional para mantener “la posibilidad de generar una flexibilidad dentro del Aislamiento Preventivo Obligatorio para estos municipios”.

La reapertura de los municipios se dará, sin embargo, manteniendo las restricciones de actividades sociales y comercio que impliquen aglomeraciones.

Al reseñar los parámetros para esa reapertura en el programa de televisión ‘Prevención y Acción’, el ministro de Salud Fernando Ruiz Gómez estableció en primera instancia que un municipio no covid es aquel en el cual no se han presentado casos de coronavirus o que, durante un período determinado definido por el Ministerio de Salud, no haya tenido una afectación en ese sentido.

El ministro dejó claro que en la eventualidad de que se presente un caso de contagio en alguno de estos municipios, “se pierde la certificación, y se volvería a la situación de las condiciones en la que opera el resto del país, con las excepcionalidades que estaban manteniendo”.

Además indicó que podría haber casos excepcionales en los que el Ministerio de Salud, debido a una afectación muy grande, pudiera recomendar medidas relevantes para algunos municipios que tengan una afectación especial”.

En su intervención, el alto funcionario explicó cada uno de los lineamientos que deben cumplir estos municipios, de la mano con los alcaldes, con los que se busca “generar una mayor posibilidad de áreas comerciales, de áreas industriales, con algunas restricciones”.

Por esto, el primer lineamiento tiene que ver con que los alcaldes deben “mantener un Puesto de Mando Unificado (PMU) para vigilar el cumplimiento de los protocolos que se plantean en el municipio”.

Adicionalmente, se mantiene la prohibición general a cualquier actividad que implique aglomeraciones, como “bailes, casinos, gimnasios o actividades de culto; no queremos que se pierda esa condición, y los alcaldes deben preservar que no haya estas aglomeraciones; también los billares”.

“Los alcaldes son autónomos para establecer restricciones a la movilidad, restricciones que ellos pueden plantear, tales como picos y cédulas; picos y géneros; otras condiciones que cada señor alcalde considere que en su entorno sean necesarias para mantener el distanciamiento físico, como medida protectora frente al covid”, aclaró.

Con respecto al transporte terrestre, anotó que “debe reducir su oferta a la mitad de la capacidad, para facilitar el distanciamiento dentro de los buses, dentro de los vehículos de transporte público, y evitar que haya una posibilidad de contagio físico”.

De la misma manera, se debe fomentar el distanciamiento físico en establecimientos comerciales y acatar la recomendación de mantener una distancia mínima de dos metros entre las personas.

En estos municipios podrán emprender labores las peluquerías, pero deben hacerlo con “cita previa; usuario y peluquero deben llevar como elemento de protección mínimo el tapabocas, para evitar el contagio; en las peluquerías hay contacto físico muy cercano, y es muy importante tener esa consideración”.

Para el caso de las ventas de comida, se mantiene la restricción de que solo funcionan a domicilio; además, reiteró que “se prohíbe el uso de parques, especialmente los juegos relacionados, de las áreas de juego y áreas para ejercicio físico, ya que estas áreas, estas dotaciones urbanas, pueden generar mayor posibilidad de contacto y de transmisión del virus entre las diferentes personas, por sudor o por diferentes mecanismos que pueden existir allí”.

Un elemento al que el Ministro de Salud le dio especial importancia es el de las plazas de mercado, sobre las que dijo se debe controlar el ingreso, debido a que “en los municipios de tamaño mediano y pequeño, la plaza de mercado usualmente es un sitio de gran conglomeración de personas. Entonces, invitamos a los alcaldes a que se implementen los protocolos muy estrictos para que haya distanciamiento físico dentro de la plaza y de acceso”.

Por último, recomendó que se incentive el uso de bicicletas y de motocicletas como mecanismos de transporte que implican menor aglomeración.