Impactante video muestra ataque de “avispón asesino” a un ratón

El vídeo de este enfrentamiento muestra el despiadado ataque de un avispón asesino gigante contra un ratón de al menos cuatro veces su tamaño.

La especie ha sido denominada avispón asesino y normalmente ataca a las abejas, pero en esta ocasión la criatura de dos pulgadas parecía decidida a derribar un objetivo más grande.

En un vídeo compartido en Twitter sobre la pelea que dura aproximadamente un minuto, el insecto monstruoso pareció infligirle varias picaduras al roedor, quien falló en sus intentos de escabullirse de su atacante.

Hornet and mouse locked in a fight to the death pic.twitter.com/947T4g5JMf

— Welcome To Nature (@welcomet0nature) May 3, 2020