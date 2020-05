Más de 2,6 millones de familias y 296.000 jóvenes recibirán giro adicional en el marco de emergencia por Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 6 de mayo en Colombia:

BALOTO 09 17 28 31 40 02

Revancha 06 17 30 38 39 03

DORADO

Mañana 6318 – Noche 5814

CULONA

Día 5428 – Noche 1153

ASTRO SOL

4919 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

4998 – Signo Aries

PIJAO

7798

PAISITA

Día 5824 – Noche 3146

CHONTICO

Día 8089 – Noche 2797

CAFETERITO

Tarde 5309 – Noche 3253

SINUANO

Día 8656 – Noche 4169

CASH THREE:

Día 917 – Noche 816

PLAY FOUR:

Día 2012 – Noche 8623

WIN FOUR:

1707

EVENING:

6424

CARIBEÑA

Día 4359 – Noche 0909

MOTILON

Tarde 1642 – Noche 9509

FANTÁSTICA

Día 0663 – Noche 3893

ANTIOQUEÑITA

Día 9731 – Tarde 0174