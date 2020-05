Bogotá levantará restricción de género pese a cuarentena por coronavirus

Bogotá suspenderá desde el próximo lunes la restricción de género para salir a comprar alimentos, medicinas o realizar transacciones financieras que regía desde mediados en abril como parte de las medidas para reactivar gradualmente la economía y recuperar la normalidad en la ciudad, anunció la alcaldesa.

La medida, similar a otras que se declararon en ciudades de América Latina, ha sido criticada por grupos LGBT y personas transgénero que aseguran que las restricciones les han expuesto a la discriminación y la violencia de personas que cuestionan su derecho a estar fuera.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que la restricción se levantará debido a la reactivación gradual de los sectores de la construcción y la manufactura que implica el regreso al trabajo de 2,3 millones de personas, lo que dificultará a la policía hacer cumplir la norma.

“En estas nuevas condiciones no se necesita el pico y género que fue una medida muy exitosa. A partir del lunes se levanta el pico y género”, dijo la alcaldesa en una conferencia de prensa virtual.

“De aquí en adelante vamos a vivir asumiendo que todos tenemos coronavirus, el pecado capital, el crimen supremo de aquí en adelante es no tener tapabocas. No es una recomendación, no es un favor, es una obligación”, dijo López quien pidió usarlo en la calle y en los lugares de trabajo, sumado a un distanciamiento físico y al lavado frecuente de manos.

Colombia está en medio de un aislamiento preventivo obligatorio que comenzó el 25 de marzo, inicialmente por 19 días, pero el Gobierno Nacional lo extendió en tres oportunidades y ahora irá hasta el 25 de mayo.

López sometió a Bogotá, una ciudad de ocho millones de habitantes, a un simulacro de cuarentena obligatorio en marzo, antes de que se anunciaran las medidas a nivel nacional para frenar la expansión del coronavirus.

Colombia ha reportado hasta ahora 9.456 personas contagiadas por COVID-19 y 407 muertas. En Bogotá se han registrado casi 5.000 infectados y 131 fallecidos, convirtiéndose en la ciudad del país de 50 millones de habitantes con más casos.

Los residentes de algunos barrios del sur de la ciudad con un alto número de casos de coronavirus tendrán que permanecer en aislamiento entre el sábado y el 23 de mayo, concluyó López. Reuters