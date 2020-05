Disney celebra el día de las madres este domingo 10 de mayo

El domingo 10 de mayo los canales de Disney festejarán el Día de las Madres con capítulos especiales de las mejores series para compartir en familia, la programación podrá ser disfrutada en Nat Geo Kids, Disney Jr. y Disney Channel.

Para empezar el día, a partir de las 10:00 am la audiencia podrá disfrutar a través de Nat Geo Kids el especial del día de las madres con capítulos de: Las salvajes aventuras de Blinky Bill, Jaime y sus tentáculos, Ready Jet Go, Dot, ¡Vamos Luna! y Space Dog Family.

Por su parte, Disney Junior a partir de las 11:00 a.m con episodios especiales dedicados a esta celebración de: Vampirina “Día de las madres”, Goldie y osito, Puppy Dog Pals “Entrega especial” a las 11:30 am y Fancy Nancy Clancy. La programación será nuevamente transmitida a las 6:00 p.m.

A partir de las 3:00 p.m. en Disney Channel se podrá disfrutar el especial con Buena suerte Charlie (Charlie Shakes it up!), seguido de un episodio temático de Gaby Durán niñera de aliens (Día de la Dina) a las 3:30 p.m. A las 4:00 p.m. comienza el maratón back to black en donde podrán ver la historia en la una psicoterapeuta comprometida y su hija adolescente, intercambian mágicamente sus cuerpos en Un viernes de locos y Freaky Friday. Y para terminar el día a las 8:00 p.m horas la película Juego de gemelas.