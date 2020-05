Gobierno resalta como referente para el país la labor de Antioquia frente a la pandemia por covid-19

En entrevista con el medio digital MiOriente, el Presidente de la República, Iván Duque, resaltó este viernes la labor de los mandatarios locales y de la Gobernación en el departamento de Antioquia en relación con el manejo de la pandemia por covid-19.



“Lo que se ha hecho en Antioquia lo aplaudo; lo que se ha hecho en Antioquia es referente para otros departamentos: lo que han hecho los alcaldes, trabajando en equipo, sin vanidades, sin competencias, pero tratando de ir con una visión unida, tanto con el señor Gobernador Aníbal Gaviria, como con el señor Alcalde de Medellín, Daniel Quintero”, afirmó el Mandatario.

Así mismo, expresó su orgullo por el comportamiento de los ciudadanos en el país: “Yo me siento muy orgulloso de todo lo que han hecho los colombianos; es que yo lo he dicho siempre: este no es un triunfo del Presidente, este no es un triunfo del Gobierno; este es un triunfo de país”.

No obstante, indicó que no se debe bajar la guardia, porque el coronavirus es una pandemia frente a la cual todavía no hay un tratamiento y que va a estar presente en el mundo por lo menos un año, mientras se logra obtener una vacuna.

“Aquí nadie puede cantar victoria; lo que tenemos que hacer todos nosotros es ganarle, ganar la vida, ganarnos la vida, y ganársela al coronavirus, y eso es con disciplina individual, con disciplina colectiva, con distanciamiento social, con el uso del tapabocas y siempre manteniendo una situación de respeto por las circunstancias en las que se puede crecer este virus”, afirmó.

De otra parte, el Jefe de Estado se refirió a los avances en el departamento de Antioquia de los programas sociales que el Gobierno ha implementado, como la estrategia para mitigar los efectos de la pandemia, entre ellos el ‘Ingreso Solidario’, una de las iniciativas con mejores resultados en la región, al haber entregado a la fecha 148.609 giros, de 160 mil pesos cada uno.

“Debo decir que, con la ayuda del señor Gobernador, Aníbal Gaviria, con la ayuda también de los alcaldes, nuestra meta es que este mes de mayo nosotros tengamos no solamente los segundos giros de muchos de estos programas, sino también las entregas de mercados, oportunamente, a estas familias vulnerables”, precisó.

Por último, el Presidente Duque envió un mensaje de confianza a los colombianos frente a la pandemia.

“Ustedes saben que yo llevo a Antioquia en el corazón, como llevo a todos los rincones de Colombia en el corazón. Y lo que yo más deseo es que las familias más vulnerables de nuestro país puedan trasegar por esta situación difícil, pero teniendo el alimento siempre en su casa”, concluyó.