Nintendo arrasa expectativa de ventas con el nuevo Switch

Nintendo Co Ltd anuncióque su ganancia en el cuarto trimestre se disparó un 200% por el aumento de la demanda de su consola Switch, y que el videojuego “Animal Crossing: New Horizons” vendió un récord de 13,4 millones de unidades en sus seis primeras semanas.

La compañía con sede en Kioto reportó un beneficio operativo de 89.400 millones de yenes en enero-marzo, según cálculos de Reuters basados en cifras anuales, destrozando las estimaciones de los analistas.

Nintendo ha desafiado el escepticismo sobre su capacidad de conseguir usuarios más allá de su base dura en el cuarto año de Switch con el éxito de “Animal Crossing”, que se ha convertido en el juego con ventas más rápidas de la consola desde su lanzamiento el 20 de marzo.

El atractivo del juego entre usuarios que buscan distracción en economías golpeadas por el virus realza el status de Nintendo como creador. Los inversores se habían mostrado frustrados por la gestión conservadora de la firma, que incluye lo que muchos consideran una tímida incursión en el mundo de los móviles.

Nintendo dijo que espera vender 19 millones de consolas Switch en el actual año financiero. Sus previsiones son consideradas como conservadoras en general.

“El impacto de ‘Animal Crossing’ fue mayor de lo esperado, pero es temporal”, afirmó el presidente ejecutivo, Shuntaro Furukawa. Agregó que no ve como conservadoras las previsiones de la firma, que incluyen una caída de las ventas de software para todo el año a 140 millones de unidades.

En el año concluido en marzo, Nintendo vendió 21 millones de consolas Switch, bien por encima de su previsión de 19,5 millones.

Esta cifra se divide en 14,8 millones de unidades del dispositivo para el hogar y 6,2 millones del más pequeño Switch Lite, que salió a la venta en septiembre. Reuters