‘Quédate en casa o baila con nosotros’: Portadores de ataúdes agradecen a médicos

Se trata de los portadores de ataúdes ghaneses, virales en redes por bailar mientras llevan un féretro, usaron sus redes sociales para enviar un mensaje donde agradecen al equipo médico de todo el mundo por su lucha contra la pandemia de COVID-19.

Benjamin Aidoo, uno de los hombres que aparecen en el famoso video, señaló por Twitter e Instagram que no solo agradecen a los equipos médicos, sino que advierten “Quédate en casa o baila con nosotros”.

“Desde Nana Otafrija (la funeraría en la que trabaja) a todos los doctores y trabajadores sanitarios del mundo, gracias. Etiqueta a todos los doctores que están con ustedes con la bandera de su país”.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world ?

Thank you ??

Mention ?? all the doctors out there with your country flag. #COVID?19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

