Reconecta a mamá con aquellos que más ama

El permanecer en casa para proteger nuestra salud, he generado que los niños hayan perdido contacto con su mejor compañero de juego y alcahueta: su abuela, aquella confidente y fuente de amor que hace sus vidas más entretenidas.

Muchas de ellas no se sienten seguras a la hora de tomarse una selfie o hacer una video llamada para estar en contacto con los pequeños. Pensando en esto, Samsung recopiló una serie de consejos para hacer que esta relación brille de nuevo a pesar de la distancia.

1. Quítales el miedo: La ciencia ha demostrado que los mayores no sufren de tecnofobia, tan solo es un trastorno adaptativo, por eso es importante que los más jóvenes enseñen a incorporar la tecnología en sus vidas. No olvides que las abuelas no son nativos digitales, por lo que les cuesta más enfrentarse a los equipos, por eso ten paciencia al enseñarles, no les exijas demás y jamás te burles si algo sale mal.

2. Guía en papel: El rechazo a adaptarse a las tecnologías se debe, en gran medida, a no entender su funcionamiento. Una buena forma de acercar a los mayores a la tecnología es implementar estrategias con las cuales ellos aprendieron en sus vidas; por eso, pídeles a tus hijos que dibujen una guía para su abuela con las instrucciones para manejar un celular o cierta app que ella desconoce.

3. Adecúa su celular: Mejorar la experiencia de navegación y hacerla más conveniente para las madres es muy fácil. El sistema operativo Android -integrado en los smartphones Samsung- proporciona un “Modo Fácil o Modo Sencillo”, que muestra los íconos más grandes y aplica un diseño minimalista en la pantalla de inicio, haciendo más fácil la interacción con el dispositivo. Activarlo es muy sencillo, tan solo se debe ingresar a Ajustes / Pantalla y Activar el Modo Fácil / Sencillo, allí también se puede aumentar o reducir el tamaño de la fuente y el brillo de la pantalla. Recuerda que las mamás prefieren sonido intenso y vibración en las alertas, en la sección ajustes se pueden configurar todos estos detalles.

4. Recuérdales que lo que pueden lograr con la tecnología: Los smartphones abren una puerta a un mundo de aplicaciones que hacen que nuestra vida sea más fácil y divertida. Una buena forma de recordarles esto a los mayores es enseñándoles a usar aplicaciones de video llamada como Google Duo -integrado en dispositivos Galaxy-, con la cual pueden estar en contacto con sus nietos en cualquier momento y lugar. Recuerde que la app trae una guía para nuevos usuarios en la sección de ayuda.

5. Los celulares no son solo comunicación: Tómate unos minutos para recordarle a tu madre que los celulares son también una fuente de entretención, allí pueden encontrar aplicaciones para seguir sus rutinas de ejercicios, monitorear su salud, encontrar recetas de cocina, juegos de cualquier tipo, entre otros.

6. Tu madre merece lo mejor: El mejor regalo que le puedes dar a tu madre en su día es conectarla con sus mejores amigos; sus nietos, por eso no te limites en darle cualquier smartphone, sino el que ella merece, un celular con la más reciente tecnología en cámara, procesador y batería. Samsung cuenta con un gran portafolio de dispositivos Galaxy diseñados de forma que el usuario pueda interactuar intuitivamente con ellos.

7. Una ayuda que nunca sobra: Sabemos que la tarea de enseñarle a tu madre puede ser abrumadora, por eso Samsung cuenta con la aplicación Samsung Members, que permite conectarse en cualquier momento y lugar con un asesor que le explicara cualquier función del teléfono.

8. ¿Hace cuento que no subes una foto de tu madre?: Enséñele a su mamá a usar filtros, crear emojis, usar el desenfoque de fondo, entre otras funciones de la cámara de su smartphone, de esta forma tendrás material que puede replicar en tus redes sociales.

9. Su madre tiene mucho que contar: ¿Por qué no volver a tu madre Youtuber? Tu madre tiene mucho que contarle al mundo y hay muchas personas que están deseosas de escuchar sus historias. Enséñale a usar las redes sociales responsablemente.

10. Seguridad: Una de las razones por las que las mamás nos se acercan a sus teléfonos es porque los consideran inseguros. Recuérdale a su madre que los celulares implementan cuentan con la aplicación Samsung Knox que mantendrá su información siempre segura, para que solo ella pueda acceder a ella.