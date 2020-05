Si se adoptan medidas económicas erradas durante pandemia, volverían cifras de pobreza extrema: Expertos

Economista recomendaron en la sesión virtual de la Comisión Primera de Senado que el Gobierno debe poner toda su atención en contener el crecimiento del desempleo o de lo contrario crecerá los niveles de pobreza y pobreza extrema en Colombia, que el país había abandonado.

Para el excodirector del Banco de la República, José Antonio Ocampo, es “dramática la encuesta del DANE del mes de marzo, por la pérdida de 1.6 millones de empleos y que una encuesta que comenzó a circular dice que se ha perdido el 71% de los puestos de los trabajos en la Mipymes”.

“Y no es tanto por el aumento de la tasa de desempleo al 12.6%, sino porque la mayor parte de esa gente dejó de buscar empleo. Eso está asociado a las Mipymes, que han despedido el 71% de los trabajadores, o sea que no estamos hablando de una hipótesis sino de una realidad”, alertó el exmiembro de la CEPAL.

De otro lado, el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que le preocupa que la tasa de desempleo se suba mucho, porque el país se tarda mucho en volver a estar por debajo de un digito.

“Por qué es tan importante que aumente la tasa de desempleo, porque un aumento de la tasa desempleo se toma mucho tiempo después en volver a disminuir. La tasa de desempleo en Colombia en 1999 llegó al 18% y se tomó hasta 2014, es decir 15 años después para volver a tenerla por debajo del 10%. Es un proceso muy lento la reducción de la tasa de desempleo. No es porque no haya habido crecimiento, hubo buen crecimiento económico, simplemente que las decisiones en el mercado laboral son complejas. Los empleadores se toman mucho tiempo para volver a contratar la mano de obra. Hay que evitar a toda costa que la tasa de desempleo suba mucho y entre otras cosas hay que subsidiarla como hizo el Gobierno”, destacó.

Cárdenas indicó que el Gobierno debe flexibilizar la cuarentena para que los trabajadores retomen las actividades por cuenta propia, que según informó, son 300 mil peluquerías y 400 mil restaurantes, los cuales no reciben apoyo del Gobierno, pero que tampoco se pueden considerar unos oprimidos, pero el problema es que pronto ese sector de la economía podría pasar a ser pobre.

“Es indispensable apoyar sectores que están en el limbo. Son los propietarios de 400 peluquerías, 300 restaurantes, vendedores, comerciantes, loteros, vendedores de periódicos, guías de turismo, entre otros”, agregó.

También dijo Cárdenas: «Asalariados informales de los sectores más afectados son 1,3 millones de personas y como independientes hay 2,6 millones de personas. Este grupo de personas no va a recibir el subsidio de nómina del 40%, ni tampoco está dentro de los programas sociales del Gobierno».

El economista Luis Jorge Garay señaló que retomando la presentación de Mauricio Cárdenas, concluye lo mismo, que más del 50% de trabajadores son informales, con la gravedad que tienen ingreso de subsistencia y hasta indigencia.

Ingreso mínimo vital

“Ni siquiera un salario mínimo de $800 mil le garantiza a un colombiano superar la línea de pobreza. Qué se dirá de unos ingresos solidarios de 160 mil. No son dignos y consecuentes con el objetivo. Llama la atención la propuesta de senadores de un ingreso mínimo vital para corregir ese tema”, destacó Garay.

A lo anterior agregó: “Hay que hacer presión de que debe haber coordinación institucional entre Gobierno central y los mandatarios locales para definir cómo se racionaliza para evitar costos innecesarios y corrupción”.

El economista Jairo Estrada dijo que hay una destrucción de empleo y aumento espectacular de la tasa de desocupación (estimativos señalan que puede bordear el 20%).

“Deterioro sustancial de los ingresos familiares por efecto del aumento del desempleo y empobrecimiento acelerado de los pobres, vulnerables y de la clase media”, destacó el invitado.

Recalcó que el acumulado de la crisis es lo que está llevando al empobreciendo del país, con poco acceso a bienes básicos, a la salud, educación y recreación.

Marcela Eslava, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, dijo que hay proteger el empleo y las empresas porque su destrucción sería un tema muy complejo. “La destrucción del tejido empresarial no solo significa que se acaba, sino que es complejo reconstruir todo el tejido. Con gasto público se debe subsanar el bache del gasto privado”, destacó la académica.

También subrayó que el empleo informal es volver a salir a la calle, pero la reapertura de una empresa con todas las condiciones que exige un contrato formal está sujeta a la demora y precisó que ese mayor costo de recuperación se puede extender una década.

El senador Gustavo Petro, Colombia Humana, dijo que eso debe terminar en una discusión política sobre la distribución del capital.

Justicia social

“Se hizo distribución del capital en función de las EPS y no ha entrado un solo respirador en Colombia. Esta distribución de la riqueza hay que pensarla hacia el futuro. No se puede pensar la reactivación como si nada hubiera pasado. Tenemos que pensar en la distribución de la riqueza en función de los humildes. Eso es justicia social”, destacó el legislador.

El legislador Armando Benedetti, Partido de la U, pidió soluciones ágiles y urgentes, ya que se pueden registrar movilizaciones de colombianos desconforme por las medidas.

“El ministerio de Trabajado está planteando una reforma laboral que no es lógico con la crisis y nosotros nos vamos a oponer, porque los trabajadores siempre son los que pierden”, destacó.

La senadora María Fernanda Cabal, Centro Democrático, expresó que en Colombia no se puede dejar morir a la gente de hambre.

“Hay que optar por una política fiscal de manera contra cíclica. No podemos decirle a la gente que no trabajen y se mueran de hambre”, manifestó.

Crítico la propuesta de Luis Jorge Garay que con gasto social quiere que se entregue un millón de pesos mensuales a los a seis millones de familias por tres meses, lo que quiere decir un gasto de $18 billones. “No creo que el Gobierno tenga la capacidad. Parece que los congresistas no tienen ni idea de cómo se maneja un negocio”, dijo.

El congresista Julián Gallo, Farc, manifestó en la sesión no presencial, que la perspectiva es muy compleja y que se ha privilegiado al sector financiero.

“Creo que se hace fundamental un replanteamiento. Vamos a recoger propuestas para que se garantice una renta básica para mantener la cuarentena que va a tener un costo alto, pero se garantiza la vida de los colombianos. Es un llamado a la reflexión de la necesaria modificación del sistema económico, así como el de la salud y no seguir con esos modelos que no han servido. Un acuerdo político necesario para mejorar la vida de los colombianos. Debemos llegar a un cambio total para reactivar el sector económico y no seguir beneficiando a los bancos, sino que sean inversiones directas a los sectores productivos”, dijo Gallo.

El senador del Polo Democrático Alexander López, critico que cuando está creciendo el desempleo, están quitando los salario a los trabajadores, cancelando contratos de trabajo y están sacando a vacaciones a trabajadores se hable de una reforma pensional.

“Como así, que una reforma en tiempo de crisis, eso es inaceptable y es impensable. Nos vamos a aponer con toda la fuerza. Los trabajadores son los que siempre pierden en tiempo de crisis”, finalizó.

La senadora conservadora Esperanza Andrade dijo que hay que llegarle a toda la informalidad y el problema es que no lo tenemos censado.

“Es tan fácil criticar, pero estos es inédito e incierto. Nos han quitado nuestro derecho para legislar”, recalcó.

El legislador Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, dijo que es el momento de hacer un esfuerzo grande para ayudar a todos los empresarios por cuenta propia.

“Hay que romper, hay que pensar en todos, me gusto lo que hizo Mauricio Cadenas, quien evidenció a esos independientes. Mi propuesta es buscar unos recursos para ayudar a los independientes. Rompamos el esquema”, dijo Velasco.

Subsidios insostenibles

El congresista Roy Barrera aportó a la discusión que abrir el comercio significa abrir la cuarentena y que la salida debería ser con la distribución domiciliaria.

“Si se trata de que el Estado haga más presencia, lo subsidios finalmente son insostenibles. La renta básica seria temporal, porque ninguna economía puede mantener esos gastos. El Estado debe montar empresas de distribución y garantizar empleo y pagar a la gente, porque el trabajo”, indicó.

Este encuentro virtual de la Comisión Primera con expertos economistas contribuirá a comprender la visión que se tiene sobre la crisis económica derivada de la pandemia, las medidas que se han tomado y las que se deben tomar y qué significará la reconstrucción del país en la post pandemia.

Rodrigo Lara, Cambio Radical, dijo que no entiende que se diga por los economistas, que no se debe dejar de pagar la deuda externa, cuando el país necesita liquidez urgente.

Luego se preguntó: “¿Qué sentido tiene preservar confianza extranjera, cuando necesitamos liquidez para que se quiebren el comercio y las empresas?”.

Seguidamente, el presidente de la Comisión Primera, Santiago Valencia, da por finalizada la primera sesión de trabajo con expertos económicos sobre los efectos de la crisis producida por el Covid-19 y convocó para mañana viernes para continuar con el debate económico.