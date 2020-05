Autorizan entrenamiento en carretera a 50 ciclistas profesionales que participarán en carreras internacionales

Loterias

Loterías y chances del 7 de mayo en Colombia:

DORADO

Mañana 1579 – Noche 5740

CULONA

Día 6043 – Noche 5410

ASTRO SOL

3729 – Signo Virgo

ASTRO LUNA

6696 – Signo Libra

PIJAO

2393

PAISITA

Día 2715 – Noche 1627

CHONTICO

Día 7755 – Noche 8606

CAFETERITO

Tarde 1597 – Noche 5579

SINUANO

Día 5934 – Noche 0990

CASH THREE:

Día 403 – Noche 692

PLAY FOUR:

Día 4800 – Noche 0616

WIN FOUR:

2181

EVENING:

6281

CARIBEÑA

Día 4676 – Noche 0985

MOTILON

Tarde 1506 – Noche 6556

FANTÁSTICA

Día 4750 – Noche 5898

ANTIOQUEÑITA

Día 9826 – Tarde 4154