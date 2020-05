Bogotá premiada por tener una de las mejores agencias de promoción de inversión del mundo

La publicación internacional Site Selection destacó en su informe anual Global Best to Invest Report a Invest in Bogota como una de las 4 mejores agencias de Suramérica, Centroamérica y el Caribe, y recordó el importante papel que jugarán estas entidades en la reconstrucción de las economías y la generación de empleos luego de que sea superada la actual crisis.

Por sexto año consecutivo, la agencia de promoción de inversión extranjera Invest in Bogota fue seleccionada como una de las mejores entidades de su categoría en el mundo, y una de las cuatro mejores de Suramérica, Centroamérica y el Caribe.

Así lo destacó la revista internacional Site Selection en su informe anual “Global Best to Invest Report”. El cual señala además que en medio de la actual crisis que enfrenta el mundo por la pandemia del coronavirus, las agencias de promoción de inversión “asumirán gran parte de la carga de ayudar a reconstruir las economías y reemplazar los empleos perdidos, en respuesta a este desafío sin precedentes”.

De acuerdo con la publicación, las mejores agencias de promoción regionales de Suramérica, Centroamérica y el Caribe son: Invest in Bogota (Bogotá), Panama Pacifico (Ciudad de Panamá), Curinde (Curazao) e Investe Sao Paulo (Sao Paulo).

“Un reconocimiento como este nos alienta a seguir trabajando por el desarrollo económico y social de la ciudad como lo hemos venido haciendo durante casi 14 años, en los que hemos facilitado la llegada de más de 380 proyectos de inversión que han derivado en la creación de unos 45.000 empleos directos para los bogotanos”, destacó Juan Gabriel Pérez, director ejecutivo de Invest in Bogota.

Solo en 2019, la inversión extranjera que llegó a la capital apoyada por la agencia de promoción Invest in Bogota superó los 600 millones de dólares. Estos recursos estuvieron representados en 48 proyectos, el número más alto para un año calendario desde que la agencia inició operaciones en 2006.

Según la revista Site Selection, la elección de las agencias de promoción más importantes del mundo se realizó a partir de criterios como profesionalismo en las respuestas a los inversionistas, habilidades y manejo de idiomas del equipo, acceso a bases de datos disponibles y listado de incentivos sectoriales, protección de la confidencialidad de los inversionistas, apoyo en servicios after-care, y la facilidad de acceso a la información que provee por canales directos y página web, entre otros.

Las agencias de promoción de inversión nacionales ProColombia e Invest Chile, también fueron destacadas por la publicación como las mejores de Suramérica.