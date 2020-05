Expiden la Resolución 735, con los protocolos de bioseguridad para los centros de comercio electrónico

A través de la Resolución 735, el Ministerio de Salud y Protección Social estableció los protocolos de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico, con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y familias frente a los riesgos que representa el covid-19.

El protocolo va dirigido a centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, así como a los servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales. Su vigilancia y cumplimiento estará a cargo de la secretaría municipal o distrital.

“El lineamiento establece que se debe disponer de un dispensador de alcohol glicerinado por cada 25 empleados en un área designada, de modo que se pueda hacer una adecuada higiene de manos, así como garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico en zonas comunes que no debe ser inferior a los dos metros”, aseguró Claudia Milena Cuéllar, Directora encargada de Promoción y Prevención del Minsalud.

Además, hacer limpieza y desinfección mínimo tres veces al día en baños, áreas comunes, manijas, ascensores, torniquetes, puertas, máquinas de café y cajeros automáticos, si los hay. Igualmente, dos veces en pisos, divisiones, muebles, sillas, puestos de trabajo, computadores y lockers.

En cada cambio de turno se deben limpiar y desinfectar los elementos de trabajo, como teclados, pantalla, mouse, teléfono y diademas. Semanalmente, se tiene que hacer desinfección especializada con vaporizadores de todos los pisos y áreas comunes o en cuanto sea identificado un caso.

Las reuniones presenciales deben evitarse. En caso de que solo pueda ser de esta forma se debe tener en cuenta el distanciamiento entre personas de 2 metros, garantizando la ventilación y que todos los participantes utilicen tapabocas.

La asignación de turnos es importante. Sin embargo, podrán realizar trabajo en forma presencial asesores que no cuenten con conectividad a internet en su hogar o no cumplan con las condiciones y estándares de seguridad para el manejo de la información. Así mismo, aquellos que por el trabajo que realizan con aplicativos no puedan hacer trabajo remoto por la criticidad de la información.

Además, se debe llevar un registro de ausencias por gripe o covid-19 por áreas. De esta manera, se puede establecer si la operación debe entrar a cuarentena o alguno de los trabajadores que hayan realizado visitas a proveedores y clientes, para establecer un seguimiento y control ante un eventual contagio.

Adicionalmente, hay que hacer monitoreo diario del estado de salud y temperatura del personal. Los que trabajen en casa deberán reportar su estado de salud y toma de temperatura.

Domicilios y mensajería

Para quienes trabajan en este sector se emitieron diferentes recomendaciones.

-Se debe realizar la limpieza y desinfección del vehículo donde se llevan los domicilios al comenzar y terminar su jornada.

-Es obligatorio el uso de medidas de protección durante los desplazamientos.

-En la entrega de domicilios el uso de tapabocas y guantes es obligatorio.

-No se deben tomar pedidos presenciales; solo serán en línea o por teléfono.

-La forma de pago debe ser informada al cliente y, en la medida de lo posible, se debe evitar el pago en efectivo; si es en efectivo, la recomendación es pagar el valor exacto del producto para evitar recibir cambio.

-Hay que llevar un registro de entregas de los clientes con dirección y teléfono, que sirva como referencia para las autoridades sanitarias en caso de que algún trabajador o socio repartidor salga positivo para covid-19.

-El distanciamiento mínimo es de 2 metros entre los domiciliarios o socios repartidores durante los desplazamientos. Igualmente, en el momento de la entrega de un domicilio.

-En los centros de reunión o cuando están a la espera de recibir algún pedido no se deben reunir en grupos mayores a 5 personas, manteniendo el distanciamiento mínimo y usando tapabocas.

-El producto debe ir en doble bolsa. Este debe ser sacado de la bolsa y, al ingresar a la vivienda, sacado del empaque y ser lavado y desinfectado.

(Con información del Ministerio de Salud).